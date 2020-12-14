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  • Milletvekili Beygi'den İran hükümetine 'Türkiye' tepkisi: Son kanalı da kapatmak istiyorsunuz
Dünya

Milletvekili Beygi'den İran hükümetine 'Türkiye' tepkisi: Son kanalı da kapatmak istiyorsunuz

Ülkesindeki Türkiye aleyhine yürütülen propagandaya tepki gösteren İranlı milletvekili Beygi, 'Türkiye yaptırım sürecinde İran'ın yanında yer aldı ve İran'ın gazını ithal edebilmek için muafiyet de aldı ancak hükümet ülkenin son kanalını da kapatmak istiyor.' dedi.

AA14 Aralık 2020 Pazartesi 12:37 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 12:39
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İran Meclisi Tebriz Milletvekili Ahmed Ali Rıza Beygi, Türkiye'nin yaptırım sürecinde İran'ın yanında yer aldığını vurguladı.

İranlı vekil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İran'da son günlerde Türkiye aleyhine yürütülen propagandayı eleştirdi.

Beygi, "Türkiye yaptırım sürecinde İran'ın yanında yer aldı ve İran'ın gazını ithal edebilmek için muafiyet de aldı ancak hükümet ülkenin son kanalını da kapatmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Beygi, "Bazı Batıcılar, ülkeyi Batı'nın siyasetine teslim etmek için dikkatsizlikten komşu ülkelerle olan nefes kanallarını kapattılar. İran için yaptırımların aşılmasında iki önemli nokta olan güneyde Umman ve batıda Türkiye ile ilişkiler sorunlarla karşı karşıya kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

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