Milletvekili suikastı mafya hesaplaşması çıktı

Eğer bu saldırı kısa zamanda çözülmeseydi siyasi bir krize yol açabilirdi” dedi. Arjantin’de milletvekili Hector Olivares ve danışmanı Miguel Marcelo Yadon’a silahlı saldırı düzenleyenlerin kullandığı arabanın sahibi Juan Jesus Fernandez ve saldırı sırasında mermi kovanlarını toplayan Juan Jose Navarro Cadiz gözaltına alındı.

ÖRTBAS GÖZALTISI

Dün sabah saatlerinde, saldırıya yardım ve örtbas etmekle suçlanan Juan Jesus Fernandez’in kızı Stefania Fernandez de polise teslim oldu. Arjantin basını, soruşturmayı yürüten kaynaklara dayandırdığı haberinde saldırının siyasi bir sebeple değil, kişisel sebeplerle yapıldığını ileri sürdü.