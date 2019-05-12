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Milletvekili suikastı mafya hesaplaşması çıktı

Arjantin Ulusal Savunma Bakanı Patricia Bullrich “Kişisel sorunlar nedeniyle bir kişiyi öldürmekten çekinmeyen bir mafya saldırısıydı.

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Eğer bu saldırı kısa zamanda çözülmeseydi siyasi bir krize yol açabilirdi” dedi. Arjantin’de milletvekili Hector Olivares ve danışmanı Miguel Marcelo Yadon’a silahlı saldırı düzenleyenlerin kullandığı arabanın sahibi Juan Jesus Fernandez ve saldırı sırasında mermi kovanlarını toplayan Juan Jose Navarro Cadiz gözaltına alındı. 

ÖRTBAS GÖZALTISI 

Dün sabah saatlerinde, saldırıya yardım ve örtbas etmekle suçlanan Juan Jesus Fernandez’in kızı Stefania Fernandez de polise teslim oldu. Arjantin basını, soruşturmayı yürüten kaynaklara dayandırdığı haberinde saldırının siyasi bir sebeple değil, kişisel sebeplerle yapıldığını ileri sürdü. 

Arjantin´de milletvekiline silahlı saldırı

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