Milletvekilleri harekete geçti! İngiliz parlamentosunda Gazze ittifakı

Corbyn ile parlamentodaki diğer 4 milletvekili, yaptıkları ortak açıklamada, resmi olarak "Bağımsız İttifak" adını verdikleri parlamento grubu kurduklarını bildirdi.

Grup, İngiltere Parlamentosu'nda "umutsuzluğun hüküm sürdüğünü" ifade ederek, mecliste umut olmayı amaçladıklarını kaydetti.

Resmi siyasi parti olarak faaliyet göstermeyecek grup, kemer sıkma politikaları, sosyal refah ve İsrail'e silah satışı gibi konularda birlikte çalışarak parlamentodaki etkiyi arttırmayı hedeflediğini belirtti.

Grupta, 4 Temmuz'da yapılan genel seçimde İşçi Partisinden adaylığı engellendikten sonra bağımsız milletvekili olarak yeniden seçilen Corbyn'in yanı sıra milletvekilleri Shockat Adam, Ayoub Khan, Adnan Hussain ve Iqbal Mohamed yer alıyor.

Böylelikle, "Bağımsız İttifak" adlı yeni grup, parlamentodaki aşırı sağcı Reform UK partisiyle eşit sayıda milletvekiline, 4 milletvekili bulunan Yeşiller Partisinden ise daha fazla vekile sahip olacak.

İttifakın 5 üyesi de genel seçimde, Müslüman nüfusun yoğun olduğu seçim bölgelerinde Filistin destekçisi duruşlarıyla iktidardaki İşçi Partisi milletvekili adaylarını geride bırakmıştı.