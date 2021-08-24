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Dünya

Milletvekilleri ile askerler bir birine girdi! Ermenistan parlamentosunda büyük kavga

Ermenistan parlamentosunda Başbakan Nikol Paşinyan'ın 5 yıllık hükümet programını sunduğu konuşma sırasında muhalefet milletvekilleri ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.

24 Ağustos 2021 Salı 23:31 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 23:37
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Ermenistan'da 20 Haziran'daki seçimlerin ardından kurulan hükümetin 5 yıllık programının Paşinyan tarafından açıklandığı sırada Ermenistan parlamentosu karıştı.

Muhalif 'Onurum Var' ittifakının milletvekili Anna Mkrtchyan, hükümet programının sunumu sırasında başbakanın yanındaki korumaların sayısına dikkat çekip Paşinyan'ın hatalı bulduğu eylemlerini sıralayarak ağız dalaşı başlattı.

Bunun üzerine Meclis Başkanı Alen Simonyan, Mkrtchyan'ın mikrofonunu kapattı, toplantıda oy kullanma hakkını iptal etti ve kendisinden meclisi terk etmesini istedi.

Mkrtchyan'ın bunu reddetmesinin ardından 'Armeniya' ve 'Onurum Var' gruplarının milletvekilleri, Mkrtchyan'ın etrafını sararak güvenlik güçlerinin ona müdahale etmesini engellemeye çalıştı. Bu sırada mecliste tansiyon bir hayli yükseldi.

(Sputnik)

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