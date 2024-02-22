Milli Muharip Uçak KAAN dünya basınında: Türk havacılık endüstrisi için dönüm noktası

Dünya basını Türkiye'nin milli projesi Milli Muharip Uçak KAAN'ın yakın takibe aldı. Alman ve Yunan medyasında milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşundan övgüyle bahsedildi.

KAAN, dün ilk kez gökyüzü ile buluştu. Türkiye'nin milli muharip uçağı, 13 dakika havada kalarak 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştı. KAAN ile Türkiye, dünyada 5. nesil uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak.

ALMAN WELT GAZETESİ: BU DÖNÜM NOKTASI

Alman Welt gazetesinin "Bu dönüm noktası, Türkiye'nin bir savaş uçağı ülkesi olarak yükselişine işaret ediyor" başlıklı haberinde KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla tamamladığı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan için bunun ABD'ye karşı kazanılmış bir zafer anlamına geldiği ifade edildi.

Türkiye'nin modern savaş uçaklarının üretiminde kendi kendine yeterlilik konusunda giderek daha fazla çaba harcadığı aktarılan haberde, bunun hızla büyüyen savunma sanayisi için tarihi bir dönüm noktası olduğuna işaret edildi.

Çift motorlu savaş uçağının "5. nesil" diye adlandırılan, gizlilik özelliklerine sahip bulunduğu, bu nedenle radar tarafından tespitinin zor olduğu belirtildi.

Türkiye'nin teknolojiden altyapıya, bilgi birikimi ve üretim kabiliyeti olan çalışanlarına kadar modern savaş uçağı üretimine yönelik değerler zincirinin tamamına sahip dünyadaki sayılı ülkeler arasında yer almayı hedeflediğine, bu amaçla çeşitli Türk şirketlerinde modern sensörler, radarlar ve diğer silah teknolojilerinin geliştirildiğine işaret edildi.

Haberde KAAN'ın 2030 itibarıyla Türk Hava Kuvvetlerindeki ABD F-16 modelinin tamamen veya kısmen yerini almasının beklendiği vurgulandı.

Havacılık sitesi Flugrevue'deki haberde de KAAN'ın Türkiye'nin umut ışığı ve gökyüzündeki yeni savaş uçağı olduğu belirtildi.

Gizli özelliklere sahip Türk milli muharip uçağının, başarılı ilk uçuşunu gerçekleştirdiği anlatıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin gelecekteki amiral gemisi olması beklenen KAAN'ın ilk uçuşunun 13 dakika sürdüğü ve 2440 metre irtifaya çıkarak saatte 425 kilometre hıza ulaştığı kaydedildi.

Frankfurter Allgemeine gazetesi de "Türkiye KAAN'ı sundu" başlıklı haberinde Türk yapımı ilk savaş uçağının ilk uçuşunu başarıyla tamamladığı ifade edildi.

Uçuşun tamamlanmasının ardından Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın X sosyal medya platformunda "Ukraynalı şirketlerin Türkiye için çok önemli olan bu projeye katılmalarından memnuniyet duyduğunu" yazdığına dikkati çeken gazete, şimdiden Ukrayna'nın Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN ile ilgilendiği aktarıldı.

"www.aero.de" isimli havacılık sitesinde yayımlanan haberde NATO üyesi Türkiye'nin, büyük ölçüde yerel olarak geliştirilen ilk savaş uçağının uçuş testini başarıyla gerçekleştirdiği belirtildi.

Türkiye'nin İngiliz BAE Systems şirketiyle tasarladığı jetin Ankara'da iniş ve kalkış yaptığına işaret edilerek NATO üyesi Türkiye'nin 2016'dan bu yana yerli savaş uçağı geliştirmek için çalıştığı hatırlatıldı.

Haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afyon'da yaptığı konuşmadaki "Türkiye, kendi beşinci nesil savaş uçağını üretme yolunda kritik bir aşamaya geldi." ifadesine yer verildi.

Hava filosunu modernize etmek isteyen Ankara'nın, ABD'den 40 F-16 savaş uçağı satın almak için sözleşme imzaladığı ve ayrıca 40 Eurofighter Typhoon satın almakla da ilgilendiği kaydedildi.

"www.euro-sd.com" adlı havacılık sitesindeki haberde de "milli muharip uçak" olarak bilinen ve eski adı "TF-X" olan KAAN'ın beşinci nesil savaş uçağı olduğu ve ilk uçuşunu F-16D eşliğinde yaptığı ifade edildi.

İlk kez gökyüzüne çıkan uçağın havada 13 dakika kaldığı, 2 bin 438 metre yüksekliğe ve 426 kilometre hıza ulaştığı belirtildi.

KAAN'ın 21 metre uzunluğunda, 6 metre yüksekliğinde ve kanat açıklığının 14 metre olduğuna işaret edilerek 2030'dan itibaren F-16 filosunun yerini almasının beklendiği kaydedildi.

Türkiye'nin gereksinimlerini karşılamak için avcı uçağı olarak geliştirilen KAAN'ın 2070'lere kadar hizmette bulunmasının amaçlandığı belirtildi.

TF-X geliştirme programının 5 Ağustos 2016'da başlatıldığı hatırlatıldı.

Avusturya'da yayın yapan "breakingthenews.net" sitesi, Türkiye'nin milli muharip savaş uçağı KAAN'ın ilk uçuşunu gerçekleştirdiği bilgisini paylaştı.

Haberde Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilk uçağı, 2028'de teslim almasının planlandığına işaret edildi.

"TÜRK HAVA KUVVETLERİ'NDE ÖNEMLİ BİR ROL ÜSTLENECEK"

Milli muharip uçak KAAN, Yunan basınında da gündem oldu. KAAN'ın ilk uçuş görüntülerini paylaşan Yunan devlet televizyonu ERT, yerli ve milli imkanlarla üretilen savaş uçağının teknik özelliklerine geniş yer verdi.

Pentapostagma gazetesi, KAAN'ın her türlü hava koşulunda uçabildiğine dikkat çekerek, ilk uçuşu "Türk Hava Kuvvetleri'nde önemli bir rol üstlenecek" ifadeleriyle okuyucularına duyurdu.

Elefteros Typos gazetesi, Türkiye'nin 5'inci nesil savaş uçağı üreten sayılı ülkelerden biri haline geldiğini belirtirken, Yunan savunma sitesi E-Amina, "Türk havacılık endüstrisi için bir dönüm noktası" başlığını attı.

KARDEŞ ÜLKE AZERBAYCAN BASININDA YAKIN MARKAJ

Azerbaycan Kafkas İnfo haber sitesi, KAAN'ın Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden biri olduğuna vurgu yapıldı. Ukrayna'nın Türkiye'den KAAN savaş uçakları istediğini yazdı. Report enformasyon ajansı ise, Rusya'nın KAAN için Türkiye'ye iş birliği teklifinde bulunduğunu ileri sürdü.

İRAN BASINI

İran'ın TASNİM haber ajansı da KAAN'ın ilk uçuşuna geniş yer verdi. İtilaat gazetesi de "Türk ordusunun ilk milli savaş uçağı Kaan, Ankara semalarında uçtu" başlığını kullandı.

RUS ŞİRKETLER, KAAN PROJESİNDE TÜRKİYE İLE ÇALIŞMAYA HAZIR

Rus haber ajansları da KAAN'ın ilk uçuşunu "Türk beşinci nesil avcı uçağı ilk uçuşunu yaptı" başlığıyla duyurdu. TASS haber ajansı, Rus şirketlerin KAAN avcı uçağı projesinde Türkiye ile çalışmaya hazır olduklarını açıkladığını yazdı.