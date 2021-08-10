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Dünya

Milli şair Abay doğum gününde anıldı

Kazakistan'da her yıl 10 Ağustos'ta Klasik Kazak edebiyatının temelini atan milli şair Abay Kunanbayev anılıyor.

AA10 Ağustos 2021 Salı 12:27 - Güncelleme: 10 Ağustos 2021 Salı 12:30
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Kazakistan'da her yıl 10 Ağustos, milli şair Abay Kunanbayev'in doğum günü dolayısıyla "Abay Günü" olarak kutlanıyor.

Klasik Kazak edebiyatının temelini atan milli şair Abay Kunanbayev, 176. doğum yıl dönümünde ülke genelinde çeşitli etkinliklerle anılıyor.

10 Ağustos "Abay Günü" dolayısıyla başkent Nur Sultan'daki Kunanbayev anıtı başında resmi tören düzenlendi.

Törene Kazakistan Devlet Sekreteri Krımbek Köşerbayev, Başbakan Yardımcısı Yerali Toğjanov'un yanı sıra bakanlar, milletvekilleri ve aydınlar katıldı.

Köşerbayev, törende yaptığı konuşmada, bugün milli şairi saygıyla andıklarını belirterek, "Abay, halkımızın en büyük manevi destekçisi. Bize Abay gibi bir şahsiyeti armağan ettiği için Yüce Allah'a şükrediyoruz." ifadesini kullandı.

Tören kapsamında, ülkenin çeşitli bölgelerinden öğrencilerin gönderdikleri yaklaşık 200 Abay portresinden şairin büyük resmi oluşturuldu.

Geçen yıl "Abay Günü" sadece ülke içinde değil dünya çapında kutlanmış, Abay'ın eserleri ise birçok yabancı dile kazandırılmıştı.

Kazakistan'ın doğusundaki Semey şehrinde 1845'te dünyaya gelen Abay Kunanbayev, 170'e yakın şiir, 56 çeviri ve "Kara Söz" adı verilen 45 nasihat kaleme almış ve Kazak halkının "Shakespeare"i olarak adlandırılmıştı.

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