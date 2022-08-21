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Dünya

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Terör örgütü PKK'yı korku dağları sardı! Bunu da yaptılar

Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonları örgütte korkuya neden oldu. Terör örgütü PKK/YPG, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi Serdeşt köyü kırsalında yangın çıkardı.

AA21 Ağustos 2022 Pazar 19:18 - Güncelleme:
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, önceki gün Serdeşt köyü kırsalında PKK/YPG'li teröristler 3 noktadan yangın çıkardı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından söndürülmeye çalışılan yangının 4 kilometrekare alanda devam ettiği öğrenildi.

- PKK/YPG'NİN "ÇEVRE TERÖRÜ" STRATEJİSİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamalarda, terör örgütü elebaşlarının örgüt mensuplarına sabotaj ve orman yangınları çıkartması yönünde talimat verdiğini belirtmişti.

"Çevre terörü"ne de neden olan terör örgütünün son yıllarda Irak ve Suriye'de çıkardığı yangınlarda 100 binlerce dönüm ekili alan yandı. Yangınlar nedeniyle yerleşim yerlerinin tahribi sonucu yerel halk da yaşam alanlarını terk etmek zorunda kaldı.

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