MSB: İdlib'de ağır silahların çekilme süreci bugün tamamlandı
Savunma Bakanlığı, Soçi'deki mutabakat kapsamında ağır silahların Silahtan Arındırılmış Bölge'den çekilmesi sürecinin bugün tamamlandığını açıkladı
- AA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Soçi'deki mutabakat kapsamında ağır silahların Silahtan Arındırılmış Bölge'den çekilmesi süreci bugün itibarıyla tamamlandı.İdlib'de sürdürülebilir ve kalıcı barışın tesisi için Soçi'deki mutabakat kapsamında faaliyetlerimiz hız kesmeden sürdürülüyor." denildi
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.