MSB: İdlib'de ağır silahların çekilme süreci bugün tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Soçi'deki mutabakat kapsamında ağır silahların Silahtan Arındırılmış Bölge'den çekilmesi süreci bugün itibarıyla tamamlandı.İdlib'de sürdürülebilir ve kalıcı barışın tesisi için Soçi'deki mutabakat kapsamında faaliyetlerimiz hız kesmeden sürdürülüyor." denildi