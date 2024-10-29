İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 389. gününde sürüyor.

İsrail Meclisi (Knesset), Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) İsrail'deki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.

Knesset'te yapılan oylamada, 120 sandalyeli mecliste bulunan 92 İsrailli milletvekili, UNRWA'nın İsrail'deki faaliyetlerini yasaklayan tasarı lehinde oy kullanırken, 10 milletvekili aleyhte oy kullandı.

Oylama oturumunda konuşan İsrail Meclisi Dışişleri ve Güvenlik Komitesi Başkanı Yuli Edelstein, İsrail'in "kendisine yönelik tehditlere karşı" mücadele etme hakkına sahip olduğunu savundu.

Yasa tasarısını hazırlayan Knesset milletvekillerinden Boaz Bismuth ise UNRWA'nın mültecilere yardım kuruluşu olmadığını öne sürdü.

Yasayla, UNRWA'nın, İsrail'in "egemenlik alanı" içerisinde doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir temsilcilik açması, hizmet vermesi ya da herhangi bir faaliyet yürütmesi yasaklanıyor.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 231 UNRWA çalışanını öldürmüştü.

- MİLYONLARCA FİLİSTİNLİYE YARDIM SAĞLAYAN UNRWA, İSRAİL'İN HEDEFİNDE

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyasına başlamış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla ajansın kapatılması gerektiğini savunmuştu.

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs'ün yanı sıra Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere destek olan; sağlık, eğitim, sosyal hizmetler alanlarında çoğu Filistinli 30 bin çalışanı bulunan ajansın kapatılması ve itibarsızlaştırılması için kampanya yürütmeyi sürdürüyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Meclise insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlenmesinden korktuğu öne sürüldü.

06:45 Fas Kralı 6. Muhammed ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze ve Lübnan'daki İsrail saldırılarının derhal durdurulması çağrısı yaptı.

05:15 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda 10 gün önce ağır yaralanan bir askerinin öldüğünü bildirdi.

Filistin, İsrail Meclisinin, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) ülkedeki faaliyetlerini yasaklayan yasa tasarısını onaylamasının, Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkını tasfiye etmeyi amaçladığını bildirdi.

04:49 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail Meclisinin Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) ülkedeki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasını derin endişeyle karşıladığını bildirdi.

03:04 Ürdün, İsrail Meclisinin onayladığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) ülkedeki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısının, İsrail'in Ajansa yönelik siyasi suikast çılgınlığının uzantısı olduğunu bildirdi.

02:22 Hamas, İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Gazze ve Batı Şeria'nın ilhak edilmesi çağrısının, İsrail'in ırkçı ve faşist politikasının bölge güvenliği ve istikrarı için ne denli risk oluşturduğunu gösterdiğini belirtti.

01:15 İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) İsrail'deki faaliyetlerine yasal olarak son verilmesine tepki göstererek, yasanın Gazze'ye tüm uluslararası insani müdahaleyi ve Batı Şeria'daki temel sağlık ve eğitim hizmetlerini tehlikeye atma riski taşıdığını bildirdi.

01:00 Avrupa Birliği (AB) ve üye ülkelerinden Belçika, İsrail Meclisi'nin (Knesset), Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) İsrail'deki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasına tepki gösterdi.

00:56 İsrail polisi, Gazze Şeridi'nde esir takası anlaşması ve erken seçim talep eden hükümet karşıtı grupların Batı Kudüs'te Başbakan Binyamin Netanyahu'nun evinin önünde yaptıkları gösteriye güç kullanarak müdahale etti.

00:50 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır'ın sunduğu "dört esirin bırakılması karşılığında 48 saat ateşkesin sağlanması"na yönelik teklifin kendilerine sunulmadığını, sunulsaydı kabul edeceklerini belirtti.

00:32 ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA) ile ilgili iddialarına yönelik hiçbir kanıt getirmediğini bildirdi.

00:22 Slovenya, İrlanda, Norveç ve İspanya, İsrail Meclisi'nin (Knesset), Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) İsrail'deki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasını kınadı.

00:05 İsrail Meclisi (Knesset), Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) İsrail'deki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.

00:00 Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail Meclisi'nin (Knesset), UNRWA'nın İsrail'deki faaliyetlerini yasaklayan yasa tasarısını oylamasının "tehlikeli bir emsal teşkil ettiğini" ve "BM Sözleşmesi'ne aykırı" olduğunu bildirdi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 20 Filistinli şehit oldu, 101 bin 110 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 356'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 771 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.