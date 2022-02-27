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  • Milyonlarca kişi bunu merak ediyordu... Kovid-19'un çıkış yeri belli oldu
Dünya

Milyonlarca kişi bunu merak ediyordu... Kovid-19'un çıkış yeri belli oldu

Yeni yapılan iki uluslararası araştırma, Kovid-19'un kaynağının Çin hükümetine bağlı bir laboratuvar değil, Vuhan'daki hayvan pazarı olduğunu ortaya koydu.

AA27 Şubat 2022 Pazar 01:12 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 01:12
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New York Times gazetesi, Kovid-19'un kaynağına ilişkin henüz yayınlanmamış iki yeni uluslararası çalışmaya dayandırarak bir haber geçti.

Haberde, araştırmalarda söz konusu araştırmalarda Kovid-19'un kaynağının "çok açık bir şekilde" Vuhan'daki hayvan pazarı olduğu ve virüsün Çin hükümetine bağlı laboratuvardan çıkmadığının belirtildiği aktarıldı.

Arizona Üniversitesi Biyoloğu ve söz konusu iki çalışmanın yazarı Michael Worobey, New York Times'a yaptığı açıklamada, "Tüm kanıtlara baktığınızda, salgının Vuhan'daki hayvan pazarından çıktığını gayet açıkça görürsünüz." ifadesini kullandı.

  • Vuhan
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