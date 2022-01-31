Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Almanya'da hedef tutmadı!

AA 31 Ocak 2022 Pazartesi 18:38 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 18:50

Alman hükümetinin Kovid-19 salgınında öngördüğü aşı hedeflerine ulaşamayacağı belirtildi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, yaptığı açıklamada, 31 Ocak'a kadar nüfusun yüzde 80'ine en az ilk doz aşı uygulama hedefinin kaçırıldığını çok net bir şekilde ifade etmek gerektiğini söyledi.

Hebestreit, bugün itibarıyla halkın 75,8'ine birinci aşı dozu uygulandığı bilgisini paylaşarak "Bu daha öncekinden daha iyi bir rakam ama yüzde 80 değil." dedi.

Hedefe ulaşamama sebebinin, insanların aşı olmak istememesinin yanında aşı kampanyasındaki iletişim hatasından da kaynaklanabileceğini ifade eden Hebestreit, Neol Bayramı öncesinde aşı kampanyasının iyi bir şekilde devam ettiğini ve bazı günlerde 1 milyon kişinin aşı olduğunu ancak Noel'den sonra aşı olma isteğinin istenilen seviyeye çıkmadığını kaydetti.

Alman hükümeti, 26 Aralık'tan itibaren 31 Ocak'a kadar birinci, ikinci ve hatırlatıcı doz olmak üzere 30 milyon doz aşı yapma hedefini de yakalayamayacak.

Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) verilerine göre 26 Aralık ile 30 Ocak tarihleri arasında yaklaşık 17,4 milyon doz aşı yapıldı.

- Almanya'da toplam Kovid-19 vaka sayısı 10 milyona yaklaştı

Öte yandan Almanya'da son 24 saatte 78 bin 318 Kovid-19 vakası tespit edildi.

RKI'den yapılan açıklamaya göre, ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 9 milyon 815 bin 533'e yükseldi.

Aktif vaka sayısının 2 milyon 75 bin 300 olduğu ülkede, haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 1176,8 olarak belirlendi.

Son 24 saatte 61 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 117 bin 786'ya çıktı.