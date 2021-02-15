İSTANBUL 2°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2021 Pazartesi / 4 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9744
  • EURO
    8,4677
  • ALTIN
    407.496
  • BIST100
    1556.26
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 2.5 milyon Türk vatandaşının ismi Mars'a gidiyor
Dünya

2.5 milyon Türk vatandaşının ismi Mars'a gidiyor

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA), Mars'ı incelemesi için fırlattığı gezginci keşif aracı Perseverance Kızıl Gezegen'e ulaşmak üzere. Daha önce NASA'nın başlattığı isim kampanyası ile adını duyuran Perseverance yanında ismini yazdıran milyonlara ait bu bilgilerle yol alıyor. Türkiye'den büyük ilgi gören kampanyaya 2.5 milyon vatandaşımız katılmıştı.

15 Şubat 2021 Pazartesi 12:40 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 13:12
ABONE OL

Geçtiğmiz yıl Atlas 5 roketiyle Florida'daki Cape Canaveral Uzay Merkezi'nden fırlatılan Perseverance hedefine ulaşmak için geri sayıma geçti. Uzay aracının 18 Şubat'ta Kızıl Gezegen'e ulaşacağı açıklandı.

Adı 'sebat' anlamına gelen Perseverance, NASA'ya bağlı Jet İtki Laboratuvarı tarafından üretildi. Mars'a 2011'de gönderilen Curiosity gezginci keşif aracına oldukça benzeyen araç, Kızıl Gezegen'in 49 kilometre genişliğindeki Jezero Krateri yüzeyinde incelemeler yapması hedefleniyor.

Jezero Krateri üzerinde milyarlarca yıl önce büyük bir nehir ve göl olduğu biliniyor. Perseverance, üzerindeki çeşitli ekipmanlar sayesinde buranın jeolojik şartlarına ve toprak yapısına dair incelemelerde bulunacak.

Sputnik'in haberine göre, araç, 23 kamera ve 2 mikrofon donanımının yanı sıra 'Ingenuity' adı verilen uzaktan kumandalı keşif helikopterini de Mars'a götürüyor.

Daha önce NASA'nın başlattığı isim kampanyası ile adını duyuran Perseverance yanında ismini yazdıran milyonlara ait bu bilgilerle yol alıyor.

Söz konusu kampanyaya en çok başvuru ise Türkiye'den olmuştu. Uzay aracında Türkiye'den kayıt olan 2.5 milyon kişinin ismi bulunuyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.