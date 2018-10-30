Minik şehitlere intikam yemini

İsrail’in Pazar günü abluka altındaki Gazze’nın sınır mevkiinde ‘patlayıcı madde yerleştirdikleri’ gerekçesiyle düzenlediği hava saldırısında şehit olan Filistinli 3 çocuğun cenazeleri toprağa verildi. 14 yaşındaki Halid Ebu Said, 13 yaşındaki Abdulhamid Ebu Zahir ve 13 yaşındaki Muhammed es-Satari’nin naaşları El-Hikme Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Vadi es-Selka köyü mezarlığında defnedildi.

KUŞ AVINDA KATLEDİLDİLER

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin de katıldığı cenaze töreninde Filistinliler, direniş gruplarından terör devleti İsrail’in saldırılarına karşılık verilmesini istedi. Öte yandan, Ebu Zahir’in annesi Ayşe, oğlunun ekonomik sıkıntılar nedeniyle ailesine yardım etmek için kuş avladığını ve o gün de ikindi vakti sınır şeridi yakınında serçe avlamak için evden ayrıldığını belirtti. Şehitlerin okul arkadaşları da birlikte sürekli kuş avladıklarını fakat bu sefer onları tek başlarına bıraktıkları için üzgün olduklarını kaydetti.