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Dünya

Minneapolis'te polis siyahi bir genci öldürdü

Biden, Minneapolis'te siyahi gencin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesinin ardından 'itidal' çağrısı yaptı.

AA12 Nisan 2021 Pazartesi 23:24 - Güncelleme: 12 Nisan 2021 Pazartesi 23:26
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ABD Başkanı Biden, Minneapolis kentinde dün 20 yaşındaki siyahi gencin polis çevirmesi sırasında vurularak yaşamını yitirmesinin ardından düzenlenen protestolarda şiddet olaylarının yaşanmasına ilişkin "itidal" çağrısında bulundu.

Joe Biden, Oval Ofis'te Kongre temsilcileri ile bir araya geldiği sırada, Minneapolis'teki olaylar ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Henüz hayatını kaybeden gencin ailesiyle görüşmediğini ancak Minnesota Valisi ve Mineapolis Belediye Başkanı ile telefonda konuştuğunu aktaran Biden, "Dualarımız Daunte'nin ailesiyle. Olanlar gerçekten çok trajik şeyler ancak soruşturmanın sonucunu beklemeliyiz." dedi.

"Olayın kaza mı yoksa kasti mi olduğunu anlamamız gerek"

Biden, olaya ilişkin vücut kamerası görüntülerini de izlediğini kaydederek, "Olayın kaza mı yoksa kasti mi olduğunu anlamamız gerek." diye konuştu.

Öte yandan Daunte Wright'ın ölümünün ardından yapılan protestolarda yaşanan şiddet olaylarına da değinen Biden, "Bir kez daha söylemek isterim ki şiddetin ve yağmanın bir gerekçesi olamaz. Barışçıl protestoları anlıyoruz, siyahi toplumun öfkesini, acısını ve travmasını anlıyoruz ancak bu şiddetin bir sebebi olamaz." ifadesini kullandı.

Biden, "Soruşturma tamamlanıp, gerçekler ortaya çıkana kadar barış ve itidal çağrısı yapıyorum. Daunte'nin annesinin itidal çağrısına kulak vermeliyiz." dedi.

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