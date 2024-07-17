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Dünya

Minnesota'da 18-20 yaş arası kişilerin silah taşıma yasağı anayasaya aykırı bulundu

Başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından yeniden gündeme gelen bireysel silahlanma kapsamında 8. Bölge Temyiz Mahkemesi, Minnesota eyaletinde 18-20 yaşındaki kişilerin kamuya açık alanlarda silah taşımalarının önüne geçen eyalet yasalarının anayasaya uygun olmadığına karar verdi.

AA17 Temmuz 2024 Çarşamba 11:11 - Güncelleme:
Minnesota'da 18-20 yaş arası kişilerin silah taşıma yasağı anayasaya aykırı bulundu
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8. Bölge Temyiz Mahkemesinin Minnesota eyaletindeki silah bulundurma ve taşıma yasalarına ilişkin kararı açıklandı. Kararda, Minnesota'nın, 18-20 yaşındakilerin kamuya açık alanlarda silah taşımalarının önüne geçen silah bulundurma yasalarının "silah bulundurma ve taşıma hakkına ilişkin anayasa maddesine uygun olmadığı" ifade edildi.

Eyalet yetkilileri, anayasadaki ikinci değişiklik maddesindeki silahlanma hakkının 18-20 yaşındakileri kapsamadığını, eyaletlerin "tehlikeli ve sorumsuz grupların silahlanmasını düzenleme yetkisine sahip olduğunu" savundu.

HAKLARININ KORUNMASI GEREKTİĞİ BELİRTİLDİ

Temyiz mahkemesi ise ikinci değişiklikte herhangi bir yaş sınırı olmadığını ifade ederek, bu yaş grubundaki kişilerin haklarının korunması gerektiğini kaydetti.

ABD'de gündemi sürekli meşgul eden konulardan biri olan bireysel silahlanma sorunu, ülke anayasasındaki ikinci değişiklik maddesine dayanıyor.

"Silahlanma hakkı" olarak bilinen yasada, "Düzenli bir milis gücü, hür bir eyaletin güvenliği için zorunlu olduğundan halkın silah bulundurma ve taşıma hakkı ihlal edilmeyecektir." ifadesi yer alıyor.

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