Misilleme öncesi gözdağı: İsrail için sürpriz olacak

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Husilere bağlı El-Mesire televizyonundaki konuşmasında İsrail'e düzenlenecek misillemeyle ilgili açıklamada bulundu.

"İsrail'e karşılık vermek için hazırlıklar sürüyor ve zamanlama düşman için (İsrail) sürpriz olacak." diyen Husi, misillemeye önem vermekle birlikte asıl dikkat ettikleri hususun, operasyonel performanslarını daha ileri düzeye taşımak olduğunun altını çizdi.

Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarına ilişkin de konuşan Husi, bu hafta Yunan gemisi MV Sounion da dahil olmak üzere nitelikli saldırılar gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

"Operasyonlarını" etkili bir şekilde sürdüreceklerini kaydeden Husi, "düşmanlarla bağlantısı olan gemilerin sayısının azalması nedeniyle Kızıldeniz'de nadiren gemi avlar hale geldiklerini" dile getirdi.

Yemen'deki Husiler 19 Temmuz'da, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlemiş ve "Tel Aviv'i güvenli olmayan bölge" ilan etmişti.

Bunun üzerine İsrail ordusu, 20 Temmuz'da Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde Limanı'nda İran destekli Husilerin askeri hedeflerine hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 9 kişi ölmüş, 89 kişi de yaralanmıştı.

