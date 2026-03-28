Misillemeler sürüyor! İran, İsrail'in kalbini vurdu: Ölü ve yaralılar var

ABD/İsrail-İran savaşı 29. gününde...

İRAN'IN İSRAİL'İN MERKEZİNE DÜZENLEDİĞİ MİSİLLEMEDE TEL AVİV ÇEVRESİNDE 1 KİŞİ ÖLDÜ

ABD ile İsrail'in ortak saldırılarına maruz kalan İran'ın, başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkez bölgesini ve güneyini hedef aldığı misillemede 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, "Büyük Tel Aviv" olarak bilinen Gush Dan bölgesinde İran misillemesinde 1 kişinin öldüğünü bildirdi.

İran'ın çok başlıklı bir füzesinin görüntülere yansıdığı Tel Aviv ve çevresindeki çok sayıda bölgeye füze parçalarının ve şarapnellerin düştüğü aktarılan açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin Tel Aviv, Ramat Gan ve Givatayim'e yönlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in merkezinde 2 kişinin orta ile ciddi derecede yaralandığı, güneydeki Berşeva'da (Birüssebi) ise ciddi derecede yaralanan 2 kişinin Soroka Hastanesi'ne nakledildiği bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, çok başlıklı İran füzesinin parçalarının ve şarapnellerinin Tel Aviv çevresinde 10 farklı noktaya isabet ederek büyük hasara yol açtığını aktardı.

İsrail ordusunun, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirmesinin ardından yarım saatten kısa süre içerisinde art arda yapılan misillemelerde İran, önce İsrail'in güneyini, ardından ise merkez bölgesini hedef aldı.

Misillemeler, İsfahan ve Huzistan kentlerindeki çelik şirketleri ve Erak kentindeki Hendab Ağır Su Kompleksi'ne düzenlenen ABD-İsrail saldırıları sonrası İran'ın cevap vereceği yönündeki tehditlerin ardından geldi.

Önce İsrail'in güneyindeki Necef bölgesinde ardından ise başta başkent Tel Aviv olmak üzere merkez bölgesi ile işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da sirenler çaldı.

İsrail ordusu, arama kurtarma ekiplerinin füze parçalarının düştüğü noktalara yönlendirildiğini açıkladı.

Art arda gelen bu iki misillemeden yaklaşık 2 saat sonra İran, İsrail'in güneyini bir kez daha hedef aldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, işgal altındaki Batı Şeria'dan Gazze sınırına kadar olan bölgede sirenlerin çaldığı bu misillemeye ilişkin yaptığı açıklamada, herhangi bir isabet ve yaralanma bilgisi rapor edilmediğini, gerekli görülmesi durumunda güncelleme yapılacağını açıkladı.

İSRAİL'DEN İRAN'A YENİ SALDIRI DALGASI

İsrail ordusu İran'ın başkenti Tahran'daki rejime ait hedeflere yönelik yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını açıkladı.

Gece yarısından itibaren İran'ın farklı kesimlerinde çok sayıda şiddetli patlama yaşanırken, o anlar ve bazı yerleşim bölgelerinde meydana gelen hasar amatör kameralara yansıdı.

İran'a yönelik son saldırıların herhangi bir can kaybına yol açıp açmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

İşte ABD-İsrail İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlendiğini açıkladı.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran ve Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in kuzeyini hedef alan eş zamanlı misilleme yaptı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'e İran tarafından yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları yapıldı.

ABD-İsrail saldırıları altındaki Tahran'da İran Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin hedef alındığı bildirildi.

ABD basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre; İran'ın Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne düzenlediği füze saldırısında 2'si ağır 10 ABD askerinin yaralandığı ve ABD'ye ait yakıt ikmal uçaklarının zarar gördüğü bildirildi.

Bahreyn, İran saldırısında hedef alınan tesiste çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırılar düzenledikleri İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın büyük bir yenilgiye uğradığını öne sürerek, "Bizimle konuşuyorlar. Şu anda konuşuyoruz. Anlaşma yapmak istiyorlar" dedi.

ABD-İsrail'in İran'ın kuzeyindeki Zencan eyaletine düzenlediği hava saldırısında 5 sivilin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la "savaş" sürecinde Körfez ülkelerinin kendilerine destek verdiğini, ancak NATO ülkelerinin yardıma gelmediğini kaydederek, "Onlar bizim yanımızda değilse, biz neden onların yanında olalım ki?" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD ile İran arasında yakında görüşmeler yapılabileceğini belirterek, "Başkan bir barış anlaşması istiyor. Ama baskı olmadan kimseyi masaya oturtamazsınız. Biz bu sorunu diplomatik yollarla çözmeye hazırız" dedi.

ABD ile İsrail'in ortak saldırılarına maruz kalan İran'ın, başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkez bölgesini ve güneyini hedef aldığı misillemede 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD-İsrail saldırılarının hedefindeki İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar yaşandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki ABD unsurlarına düzenlediği saldırılarda Dubai'deki bir oteli kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) vurduğunu duyurdu.

İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nin üçüncü kez hedef alındığını belirterek, santral sahasına füze isabet ettiğini ve saldırıda herhangi bir can kaybı ya da hasar oluşmadığını bildirdi.

00:43 ABD-İsrail saldırılarının hedefindeki İran'ın başkenti Tahran'da patlamalar meydana geliyor

00:36 İran Atom Enerjisi Kurumu: ABD-İsrail saldırılarında, Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına füze isabet etti

00:23 ABD-İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran'ın, başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkez bölgesini hedef aldığı misillemede 1 kişi öldü

Yemen'deki İran destekli Husiler, herhangi bir ittifakın ABD veya İsrail ile birlikte İran'a karşı savaşa katılması ya da Kızıldeniz'in bu amaçla kullanılması halinde doğrudan askeri müdahalede bulunacaklarını açıkladı

- ⁠ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.