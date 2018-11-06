Mısır ve Fransa Akdeniz'de ortak askeri tatbikat düzenledi

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Tamir Rifai, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır ve Fransa deniz kuvvetlerinin Mısır’ın Akdeniz karasularında ortak deniz tatbikatı yaptığını, tatbikatın askeri yardımlaşma ve tecrübe aktarımı çerçevesinde gerçekleştirildiğini duyurdu.

Açıklamada deniz güvenliğinin sağlanması, terör unsurlarına karşı denizden müdahale, stratejik bölgelerin korunması, hava saldırılarına karşı savunma ve hızlı müdahale birliklerinin operasyonlarını içeren senaryoların uygulandığı kaydedildi.

Rifai açıklamasında, iki ülke arasında gerçekleştirilen ortak tatbikatın yapıldığı bölge ve zamanı hakkında kamuoyuna bilgi vermedi.

Mısır’ın 2018 tatbikat hamlesi

Mısır’ın 2018 yılında askeri tatbikatlarının sayısını ciddi oranda artırması dikkati çekiyor. Geçen Şubat ve Mart aylarında Mısır ile Fransa Kızıldeniz ve Akdeniz’de ortak askeri tatbikat düzenlemişti.

Geçen 10 Ekim’de başlayan “Tebuk 4” adlı Mısır-Suudi Arabistan ortak askeri tatbikatı 19 Ekim’de sona ermiş ve bu tatbikat bitmeden 15 Ekim’de Mısır ve Rusya silahlı kuvvetleri tarafından düzenlenen "Dostluğun Koruyucuları" askeri tatbikatı Muhammed Necib Askeri Üssü'nde başlamıştı.

Geçen 3 Kasım’da Arap ülkelerinin ortak tatbikatı "Arap Kalkanı 1" ise Mısır topraklarında yapılmıştı.