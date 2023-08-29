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Dünya

Mısır 35 yeni doğal gaz kuyusu açmayı planlıyor

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Tarık el-Molla, ülkesinin Haziran 2025'e dek 35 yeni doğal gaz sondaj kuyusu açmayı planladığını bildirdi.

AA29 Ağustos 2023 Salı 20:48 - Güncelleme:
Mısır 35 yeni doğal gaz kuyusu açmayı planlıyor
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Mısır Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Mustafa el-Medbuli, Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Tarık el-Molla'yı kabul etti.

Görüşme sonrasında Molla, ülkesinin 2025'e dek Akdeniz ve Nil Deltası'nda 45 doğal gaz kuyusu açmayı planladığını, 2022-2023 mali yılında bunun 10'unun gerçekleştiğini belirtti.

Haziran 2025'te sona erecek olan 2024-2025 mali yılı sonuna dek yatırımı 1.5 milyar doları aşan 35 yeni doğal gaz sondaj kuyusu daha açılacağını ekleyen Molla, bunlarla ülkenin üretim oranları ile rezervlerinin arttırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Molla, açılan 10 doğal gaz kuyusunun yeni keşifleri sağladığını, Akdeniz'deki Nergis gaz rezervinin bunlardan en önemlisi olduğunu kaydetti.

Molla, yeni açılacak kuyuların yerlerine ilişkin bilgi vermedi.

Son yıllarda doğal gazda kendi kendine yetecek seviyeye gelen Mısır, petrol ve doğal gaz rezervlerinin arttırılması için yoğun çalışmalar yürütüyor.

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