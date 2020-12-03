Mısır baskılara dayanamadı! Aktivistler serbest

AA 03 Aralık 2020 Perşembe 23:23 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 23:23

Mısır makamları, yabancı diplomatlarla görüştükten sonra gözaltına alınan 3 insan hakları savunucusunu serbest bıraktı.

Ülkede faaliyet gösteren Mısır Kişisel Haklar Girişiminin (EIPR) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "EIPR Genel Direktörü Casir Abdurrezzak, EIPR İdari Direktörü Muhammed Beşir ve Ceza Adaleti Departmanı Başkanı Kerim Inara tutuldukları Tora Hapishanesi'nden çıktı. Onlar şu an ya evlerinde ya da yolda." ifadesi kullanıldı.

EIPR'nin kurucu başkanı Husam Behcet de 3 insan hakları savunucusunun bu gece serbest bırakılacağını duyurmuştu.

EIPR Genel Direktörü 3 gün hücrede tutulmuştu

Husam Behcet, daha önce Batı medyasına yaptığı açıklamada, EIPR Genel Direktörü Abdurrezzak’ın Kahire'nin güneyindeki Liman Tora Hapishanesi'nde diğer mahkumlara kıyasla daha kötü şartlara maruz bırakıldığını ve 3 gün hücrede tutulduğunu söylemişti.

Mısır güvenlik güçleri, yabancı diplomatlarla 3 Kasım’da "Mısır’daki insan hakları konularını görüştükleri" gerekçesiyle Abdurrezzak'ın yanı sıra EIPR Ceza Adaleti Departmanı Başkanı Kerim Inara ve İdari Direktör Muhammed Beşir'i gözaltına almış, savcılık bu kişilere "terörist bir gruba katılmak ve yalan haber yaymak" gibi suçlamalarda bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Uluslararası Af Örgütü, ABD, Kanada, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İrlanda ve İsveç’in yanı sıra Mısır içi ve dışında faaliyet gösteren Mısırlılar tarafından kurulmuş olan bütün insan hakları örgütleri, söz konusu üç aktivistin gözaltına alınması nedeniyle açıklamalar yaptı.

Tanınmış ABD'li Demokratların yanı sıra Joe Biden’ın Dışişleri Bakanı olarak belirlediği Antony Blinken de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda endişesini dile getirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından 21 Kasım'da yapılan açıklamada, "Avrupa ülkelerinin açıklamaları soruşturmayı etkileme girişimi" şeklinde nitelendirilerek tepki gösterilmişti.