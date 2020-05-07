Mısır, BMGK'ye Hedasi Barajı ile ilgili yazı gönderdi

AA 07 Mayıs 2020 Perşembe 07:02 - Güncelleme: 07 Mayıs 2020 Perşembe 07:06

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Estonyalı mevkidaşı Urmas Reinsalu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, BMGK'ye Hedasi Barajı'yla ilgili yazı gönderdiklerini söyledi.

Şukri, gönderilen yazıda, baraj müzakerelerinde gelinen son nokta, Mısır'ın bu müzakerelerde gösterdiği esnek tavır ve meselenin üç ülke için de adil ve dengeli bir şekilde çözüme kavuşturulması için Etiyopya'nın olumlu katılım göstermesinin öneminden bahsedildiğini kaydetti.

Reinsalu ise mayıs ayında BMGK başkanlığı yapacak olan Estonya'nın, uluslararası barışın desteklenmesi konusunda Mısır ile iş birliğine gitmeyi istediğini dile getirdi.

ABD’nin Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında başlattığı müzakerelerin son oturumu şubat sonunda yapılmış, Etiyopya iç istişareleri bitirmediği gerekçesiyle toplantıya katılmamıştı.

Yıllardır Sudan, Etiyopya ve Mısır arasında devam eden ve başarısızlıkla sonuçlanan görüşmeler, son olarak ABD ve Dünya Bankasının ara buluculuğunda Kasım 2019'da yeniden başlatılmıştı.

Etiyopya'nın, Nil Nehri'nin iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz olan enerji üretimini artırmayı amaçlıyor.

Barajın, gelecek yıl elektrik üretmeye başlaması bekleniyor.