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Dünya

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, CIA Başkanı ile Gazze'de ateşkesi görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns arasında gerçekleştirilen görüşmede soykırımcı İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin son gelişmeler ele alındı.

IHA9 Temmuz 2024 Salı 17:34 - Güncelleme:
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, CIA Başkanı ile Gazze'de ateşkesi görüştü
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Cumhurbaşkanı Sisi, CIA Başkanı Burns'ü kabul ederken, görüşmeye Mısır Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamel de katıldı. Bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması sağlanması yönündeki ortak çabaların son durumu ele alındı.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Sisi, bölgesel ve uluslararası istikrar için Mısır ile ABD arasındaki istişarelerin ve koordinasyonun devam ettiğini belirtti. Sisi, Gazze'ye yönelik saldırıların kabul edilemez olduğu yönündeki kararlı tutumunu bir kez daha teyit etti. Sisi, uluslararası toplumun saldırıları sona erdirme sorumluluğunu üstlenmesinin, Filistinlilerin katlandığı felaket insani durumu hafifletmek için Gazze'ye yeterli miktarda insani yardım ve yardımın sınırsız erişiminin sağlanmasının önemini yineledi. Çatışmanın bölgeye yayılmasını önlemek için ciddi ve etkili adımlar atılmasının kritik önem taşıdığını vurgulayan Sisi, Filistin meselesinde adil ve kapsamlı bir çözüm olan "iki devletli çözümün" uygulanmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

ABD'DEN MISIR'A ÖVGÜ

CIA Başkanı Burns ise Mısır'ın ateşkesi ve insani yardım ulaştırılmasını sağlama çabalarına övgüde bulundu. Burns ABD'nin, Mısır'ın bölgesel ve uluslararası düzeyde barış, güvenlik ve kalkınmayı tesis etmeye yönelik sorumlu tutumunu takdir ettiğini belirtti.

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