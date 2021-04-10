Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Tunus Cumhurbaşkanı Said, Libya'daki gelişmeleri görüştü

AA 10 Nisan 2021 Cumartesi 17:14 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 Cumartesi 17:15

Devlet gazetesi el-Ahram'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Sisi ile Said'in görüşmesinde, Libya'daki kriz, Hedasi Barajı sorunu ile kültür ve işbirliği meseleleri ele alındı.



Libya'daki krizin çözümünde Arap ülkelerinin rolüne değinen Sisi, Libya'da yeni hükümetin kurulması ve gelinen son noktadan memnun olduklarını belirtti.

Sisi, Ulusal Birlik Hükümeti'ne 2021'in sonunda yapılması planlanan seçimlere kadar ikili, bölgesel ve uluslararası alanlarda başarılı olması, Libya'nın toprak bütünlüğünün korunması, ülkede güvenlik ve istikrarın yeniden sağlanması, dış müdahalelerin sonlandırılması ve tüm yabancı paralı askerlerin Libya'dan çıkarılması için her alanda tam destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Görüşmede Sisi, 2021-2022 yılını Mısır-Tunus Kültür yılı olarak ilan ederek, Mısır ve Tunus'un ortak tarihini yansıtacak kültürel ve sanatsal etkinliklerin düzenleneceğini ifade etti.

Said ise ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerde Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile fikir birliğinin olduğunu belirterek, "Tüm dünyanın önünde tekrar ediyorum. Mısır'ın ulusal güvenliği bizim güvenliğimizdir ve uluslararası arenada tutunacağı tutum bizi tutumumuzdur." ifadelerini kullandı.

"Mısır'ın su güvenliğine dokunulması kabul edilemez ve adil bir çözümle sonlandırılmasını temenni ediyorum." diyen Said, Libya'nın bölünmesinin söz konusu olmadığını, güvenlik ve istikrarının sağlanması için Libya'yı desteklediklerini söyledi.



Said, Tunus Cumhurbaşkanı sıfatıyla Mısır'ı ilk kez ziyaret ediyor.

