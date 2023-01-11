İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2023 Çarşamba / 19 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7805
  • EURO
    20,2062
  • ALTIN
    1133.62
  • BIST100
    4738.36
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Mısır cüneyhi, dolar karşısında büyük değer kaybetti
Dünya

Mısır cüneyhi, dolar karşısında büyük değer kaybetti

Mısır'da yerel para birimi cüneyhin tarihi değer kaybı yaşamasıyla 1 ABD doları, 30 cüneyh seviyesinin üzerine çıktı.

AA11 Ocak 2023 Çarşamba 17:13 - Güncelleme:
Mısır cüneyhi, dolar karşısında büyük değer kaybetti
ABONE OL

Mart 2022'de 15,7 cüneyhten işlem gören dolar /cüneyh paritesi, geçen hafta 27,4 seviyesine kadar çıkmıştı. Parite yükseliş eğilimini yeni haftaya da taşımasının ardından serbest piyasalarda cüneyh/dolar paritesi 30 seviyesinin üzerinde işlem görmeye başladı.

Hong Kong merkezli HSBC bankasının bu hafta yayımlanan raporunda, dolar/cüneyh paritesinin kısa vadede 30-35 seviyesine kadar yükselebileceği öngörülmüştü.

Cüneyh, dolar karşısında 10 yılda yüzde 74,7 oranında değer kaybederken, Mısır Merkez Bankası 28 Kasım'da döviz sıkıntısını aşmak ve yabancı yatırımcıların çekilmesi konusunda ülkede faaliyet gösteren bankaların yöneticileriyle görüşmüştü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.