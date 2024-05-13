İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2024 Pazartesi / 6 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2088
  • EURO
    34,7999
  • ALTIN
    2419.03
  • BIST100
    10056
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Mısır Dışişleri Bakanlığı: İsrail saldırıları bölge güvenliğini tehdit ediyor
Dünya

Mısır Dışişleri Bakanlığı: İsrail saldırıları bölge güvenliğini tehdit ediyor

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İsrail'in Refah dahil Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdürmesinin, bölgenin istikrarı üzerinde büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

AA13 Mayıs 2024 Pazartesi 19:26 - Güncelleme:
Mısır Dışişleri Bakanlığı: İsrail saldırıları bölge güvenliğini tehdit ediyor
ABONE OL

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şukri, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Blinken ile Şukri, Gazze'deki gelişmeler, İsrail'in Refah'taki askeri "operasyonları" ve Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirerek insani yardımların girişine engel olması konularını değerlendirdi.

Şukri, Gazze ve Refah'taki askeri "operasyonların" sürmesinin bölgenin istikrarı için büyük bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Her iki Bakan da İsrail ile Gazze arasındaki sınır kapılarının açılması ve Gazze halkının ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda yardımın bölgeye girmesi gerektiğini dile getirdi.

Blinken ile Şukri ayrıca, Gazze'deki krizle ilgili tüm gelişmelerde koordinasyon ve istişare içinde olma ve çatışmaların bölgede başka yerlere sıçramaması için çalışma konusunda anlaştı.

İsrail'in 5 Mayıs'ta Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nı kapatması ve 7 Mayıs'ta Refah Sınır Kapısı'nı işgal etmesinden bu yana Gazze Şeridi'ne hiçbir insani ve tıbbi yardım ya da yakıt girişi olmadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.