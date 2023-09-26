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Dünya

Mısır doğal gaz ve petrol arama ihalesinin sonucu duyurdu

Mısır Petrol Bakanlığı, Akdeniz ve Nil Deltası'nda dört bölgede doğal gaz ve ham petrol arama ve işletilmesine yönelik yapılan ihaleyi 4 yabancı şirketin kazandığını duyurdu.

AA26 Eylül 2023 Salı 17:46 - Güncelleme:
Mısır doğal gaz ve petrol arama ihalesinin sonucu duyurdu
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Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, söz konusu ihaleyi kazanan şirketlerin İtalyan enerji şirketi "ENI", İngiliz British Petroleum "BP", Katar Enerji Şirketi "Qatar Energy" ve Rus şirketi "Zarubezhneft" olduğu belirtildi.

Açıklamada, ihalesi yapılan 4 bölgenin 3'ünün Akdeniz'de yer aldığı ve bunların ikisini İtalyan "ENI" kazanırken birini de ENI, BP ve Qatar Energy ittifakının kazandığı, Nil Deltası'ndaki bir bölgenin ise Rus Zarubezhneft'te kaldığı kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, 12 kuyu açmak için arama ve sondaj dönemlerindeki minimum yatırımın yaklaşık 281 milyon dolar olmasının beklenmesinin yanı sıra anlaşmanın ihaleyi kazanan şirketlerin yeşil enerjiye 7,5 milyon dolarlık yatırım yapmasını öngördüğü ifade edildi.

  • Mısır Petrol Arama İhale
  • Akdeniz Nil Delta
  • Doğal Gaz Ham Petrol
  • Yabancı Şirket İşletme

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