Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti
Mısır eski Devlet Başkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti
Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti.
Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti.
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