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Dünya

Mısır fetva kurumu: Koronavirüs oruç ibadetini etkilemez

Mısır'ın resmi fetva kurumu, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) oruç ibadetini etkilemeyeceğini belirtti.

AA15 Nisan 2020 Çarşamba 07:35 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 07:35
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Daru'l İfta olarak bilinen ülkenin resmi fetva kurumu, ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte gündeme gelen sorulara cevap verdi.

Kurumun Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Tıbbi bir kurul ile toplantı gerçekleştirdik. Bu kurul, virüsün orucu etkilemeyeceği ve orucun virüsle mücadelede bağışıklık sistemini güçlendireceği konusunda müttefik kaldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorlar ile diğer hastaların şehit olacağı ve sağlık çalışanları ile hastaların, zarar görmeleri durumunda oruç tutmayabilecekleri kaydedildi.

Sağlığın korunmasının oruçtan önce geldiğinin belirtildiği açıklamada, bu durumlarda verilecek fetvaların doktorların görüşüne dayandırılacağı aktarıldı.

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