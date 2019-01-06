Mısır, Filistinlilerin can damarlarını kesti

Mısır ordusunun 2018 yılında, Gazze sınırında tespit ettiği ve yıllardır İsrail ablukası altında yaşayan Filistinliler için can damarı olan 37 tüneli yıktığı bildirildi.

İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesinin aktardığına göre, Mısır ordusu 2018 yılında Gazze Şeridi’ni Sina Yarımadası’na bağlayan toplam 37 tüneli yıktığını duyurdu.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilen ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi 3 Temmuz 2013'teki askeri darbe ile devirerek iktidara gelen Sisi yönetimi, Filistin halkının "can damarı" olarak gördüğü tünellerin büyük kısmını yıkmaya başlamıştı. Gazze sınırına büyük su boruları döşeyen darbeci Sisi yönetimi, kapatmaya çalıştığı tünellere deniz suyu veya lağım suyu basmış, Gazze sınırında yer alan Refah Kapısı çevresindeki yerleşim birimlerini ise yıkmıştı.

Sina’da Mısır-İsrail iş birliği

Geçtiğimiz günlerde Amerikan CBC News kanalının "60 Minutes" isimli programına verdiği röportajda İsrail ile geniş bir iş birliği içinde olduklarını itiraf eden Mısır'ın darbeci generali Sisi, Sina Yarımadası’nda bulanan DEAŞ militanlarına karşı İsrail ile beraber savaştıklarını açıklamıştı.