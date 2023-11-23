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Dünya

Mısır: Gazze Şeridi'nde çatışmalara ara verecek insani ara cuma günü gerçekleşecek

Mısır, Gazze Şeridi'nde çatışmalara ara verecek insani aranın, taraflar arasındaki görüşmelerin gidişatına göre, cuma günü yürürlüğe girmesinin beklendiğini duyurdu.

AA23 Kasım 2023 Perşembe 15:36 - Güncelleme:
Mısır: Gazze Şeridi'nde çatışmalara ara verecek insani ara cuma günü gerçekleşecek
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Mısır Basın Enformasyon Kurumunun internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan, Gazze'de başlaması beklenen insani araya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Raşvan, ülkesinin Gazze'de Şeridi'nde yürürlüğe girmesi konusunda mutabakata varılan insani araya ilişkin taraflarla iletişim ve istişareleri sürdürdüğünü belirtti.

"Gazze'de insani aranın taraflar arasındaki görüşmelerin gidişatına göre yarın (cuma günü) yürürlüğe girmesinin beklendiğini" ifade eden Raşvan, tarafların uygulaması ve uyması gereken detayların görüşüldüğünü kaydetti.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 binden fazlası çocuk ve 4 bini kadın olmak üzere 14 bin 532 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 226 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas, çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın 23 Kasım'da uygulamaya girmesini kabul etti. Buna göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

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