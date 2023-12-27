Mısır, Gazze'de ateşkes için ''ön teklif'' hazırlıyor

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 82 gündür devam ediyor.

MISIR'IN GAZZE'DE ATEŞKES İÇİN "ÖN TEKLİF" HAZIRLADIĞI BELİRTİLDİ

Mısır'ın 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi'nde ateşkes için bir "ön teklif" hazırladığı belirtildi.

Mısır hükümetine yakınlığıyla bilinen Kahire el-İhbariyye kanalı, adını açıklamadığı bir Mısırlı yetkilinin konuya ilişkin sözlerine yer verdi.

Söz konusu yetkili, "Mısır yönetiminin, Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisine ilişkin bir ön teklif hazırladığını" ifade etti.

Yetkili, tüm tarafların onayının almasının ardından ateşkes konusunda ortak bir tutum ortaya konulacağını kaydetti.

Öte yandan, İsrail gazetesi Haaretz'in Filistin Yönetimi'nden üst düzey bir yetkiliye dayandığı haberinde ise Filistinli yetkililerden oluşan bir heyetin, Gazze Şeridi'nin geleceğindeki rolünü, Mısır yönetimiyle görüşmek üzere, ilerleyen günlerde Kahire'ye gitmesinin planlandığı belirtildi.

Haberde ayrıca, Filistin Yönetimi istihbarat Şefi Macid Ferrac'ın, Mısır'ın önerisinin şartlarını görüşmek üzere önceden Kahire'ye gittiği aktarıldı.

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'la Washington'da İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının sonlanmasının ardından bölgeye ilişkin "planlamayı" görüşmüştü.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Hamas, İran Devrim Muhafızları Ordusu sözcüsünün, "7 Ekim'deki Aksa Tufanı'nın İranlı general Kasım Süleymani suikastının intikamlarından biri olduğu" yönündeki açıklamasını reddetti

İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerinde, iletişim hizmetinin kademeli olarak yeniden başladığı bildirildi.

Mısır'ın 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi'nde ateşkes için bir "ön teklif" hazırladığı belirtildi.

İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları saflarından gerçekleşen ölümlerle ilgili "yanlış" rakamlar verdiğini söyledi.

İran Devrim Muhafızları Danışmanı ve eski Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, ülkesinin Gazze savaşına müdahil olmasına ihtiyaç olmadığını söyledi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında Lübnanlı 2 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Said İrevani, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Suriye'deki üst düzey askeri danışmanlarından Seyyid Razi Musevi'nin İsrail'in hava saldırısında öldürülmesine ilişkin BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupta, "İran, Siyonist rejime zamanı geldiğinde karşılık verecektir" dedi.

Uzmanlara göre, başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere İsrailli yetkililer, "gönüllü göç" kisvesi altında Gazze halkını topraklarından sürerek "etnik temizlik" planlıyor.

Yapay zeka etiği alanında çalışmalar yapan Gazzeli araştırmacı Dr. Nour Naim, İsrail'in Gazze'de Gospel adlı yapay zeka sistemiyle hedef belirlemesinin sivil ölümleri daha da artırdığını belirterek, "Gospel, hedef sayısı gözetmeden öldürme ve yıkma özelliğine sahip. Bu yüzden kurban sayısı sıfırdan bir milyona kadar herhangi bir sayı olabilir." dedi.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'la Washington'da İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının sonlanmasının ardından bölgeye ilişkin "planlamayı" görüştüğü bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde yer alan Ed-Dehişe Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail askerleri 3 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile Gazze'ye insani yardım akışını ele aldıkları bir telefon görüşmesi yaptı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda biri subay, 3 askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerem kentine insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

04:19 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin yönetiminin Gazze'de sorumluluğu üstlenmesi için saldırıların tamamen durması, insani yardımların ulaştırılması ve Filistinlilerin tehcir edilmesinin engellenmesi gerektiğini belirtti.

02:35 Ürdün ve Mısır, İsrail'in 82 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler ve ateşkes çabalarını görüştü.

02:32 Gazze'deki hükümet, İsrail'i, Filistinlilere ait naaşları kaçırmak ve hayati organlarını çalmakla suçlayarak, konuyla ilgili bağımsız uluslararası soruşturma komitesi kurulması talebinde bulundu.

00:50 Fransa, İsrail makamlarının Gazze'deki çatışmaların yoğunlaşacağı ve uzayacağı yönündeki açıklamasından ciddi endişe duyduğunu bildirdi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 500'ü çocuk, 6 bin 300'ü kadın olmak üzere, 20 bin 915 Filistinli öldürüldü, 54 bin 918 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 161'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 495 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 303 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 127 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.