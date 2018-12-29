Mısır güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda 40 militan öldürüldü

Mısır İçişleri Bakanlığı, Mısır güvenlik güçlerinin Kuzey Sina ve Gize'de düzenlediği operasyonlarda 40 şüpheli militanın öldürüldüğünü açıkladı. Operasyonlar, dün Gize'de Vietnamlı turistleri taşıyan otobüsü hedef alan ve 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bombalı saldırının arkasından geldi.

Bakanlık, şüpheli militanların Cuma günü düzenlenen saldırıyla bağlantılı olup olmadığını belirtmezken, Gize’de düzenlenen operasyonlarda “devlet kurumlarını ve turizm endüstrisini hedef alacak bir dizi saldırı planlayan” 30 militanın öldürüldüğünü açıkladı. DEAŞ’ın yoğun olarak faaliyet gösterdiği Kuzey Sina'da ise 10 şüpheli militan öldürüldü.

Devlet haber ajansı MENA’nın aktardığına göre, şüpheliler silahlı çatışma sırasında öldürüldü.

Mısır’ın başkenti Kahire’nin batısında Mısır piramitlerinin bulunduğu bölgede, Vietnamlıları taşıyan bir turist otobüsünün geçişi sırasında yola yerleştirilen patlayıcının patlaması sonucu 4 Vietnamlı turist hayatını kaybetmiş, otobüs şöförü ile 11 turist ise yaralanmıştı.