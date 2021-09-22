İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2021 Çarşamba / 15 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6231
  • EURO
    10,1164
  • ALTIN
    492.547
  • BIST100
    1385.61
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Mısır, Hedasi Barajı konusunda kapsamlı bir anlaşma istiyor
Dünya

Mısır, Hedasi Barajı konusunda kapsamlı bir anlaşma istiyor

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, mümkün olan en hızlı bir süre içinde, Etiyopya'daki Hedasi Barajı'nın dolumu ve çalıştırılmasına ilişkin bağlayıcı, kapsamlı bir hukuki anlaşma yapılmasını istedi.

AA22 Eylül 2021 Çarşamba 07:15 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 07:19
ABONE OL

Sisi, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulunda, video konferans yöntemiyle konuştu.

"Mısır, Etiyopya ve Sudan arasındaki 10 yıllık müzakerelerin sonucunu hepiniz biliyorsunuz" diyen Sisi, Etiyopya tarafını uzlaşmazlık, emri vaki tutumu dayatma, müzakere sürecini olumlu ele almama ve tek taraflı bir yöntem seçmekle suçladı.

"10 yılın sonucu tüm bölgenin güvenliğine ve istikrarına yaygın bir tehdit oluşturuyor" ifadelerini kullanan Sisi, Mısır'ın hala, mümkün olan en hızlı bir sürede, Etiyopya'daki Hedasi Barajı'nın dolumu ve çalıştırılmasına ilişkin bağlayıcı, kapsamlı bir hukuki anlaşmaya ulaşılması düşüncesine bağlı olduğunu vurguladı.

Sisi, konuşmasında, Filistin konusuna ilişkin, "Orta Doğu'da sorunun kapsamlı, daim ve adil bir çözüm bulunmadığı sürece istikrara imkan olmadığı" değerlendirmesinde bulundu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.