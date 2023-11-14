Mısır iddiaları yalanladı: İsrail engel oluyor

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar artarak devam ediyor.

KAHİRE: REFAH SINIR KAPISI AÇIK, İSRAİL YARDIMLARIN GİRİŞİNE ENGEL OLUYOR

Mısır, Gazze Şeridi'ne açılan Refah Sınır Kapısı'nın kapanmadığını ancak İsrail'in yardımların girişine engel olduğunu açıkladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, Refah Sınır Kapısı'nın kapalı tutulduğuna ilişkin algının doğru olmadığını içeren basın açıklamasında, "Gazze Şeridi'ndeki krizin başlangıcından bu yana hiçbir zaman Refah Sınır Kapısı kapatılmadı, Refah Sınır Kapısı açık." ifadelerini kullandı.

"Engelleyici şartlar ve dayanaksız gerekçelerle Gazze Şeridi'ne yardımların girişine engel olan İsrail tarafıdır." diyen Ebu Zeyd, bunun aksine dair iddiaları ortaya koyanları kınadıklarını dile getirdi.

Ebu Zeyd, "Sınırın kapalı olduğunu öne sürenler, bölgeyi ziyaret eden Birleşmiş Milletler yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara baksın." dedi. Ebu Zeyd, Mısır tarafının insani yardımların Gazze tarafına sürdürülebilir şekilde girebilmesi için üzerine düşen icraatları yerine getirdiğini uluslararası yetkililerin açıklamalarından kavrayacağını hatırlattı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

07:07 Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, ülkesinin, Orta Doğu'daki krizin çözüme kavuşturulmasında rol üstlenmeye hazır olduğunu söyledi.

06:27 İsrail'e ait insansız hava aracından atılan bir roket sonucu Batı Şeria'nın Tul Kerim Mülteci Kampı'nda 3 Filistinli daha hayatını kaybetti.

06:01 Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Gazze'ye saldırıların başlamasından bu yana 4 bin 800'ü aşkın çocuğun öldürüldüğünü belirterek, İsrail'e tepki gösterdi. Katıldığı bir etkinlikte konuşan Lula da Silva, Gazze'de öldürülen 4 bin 800'ü aşkın çocuğa dikkati çekerek, "Çocukların savaşın öncelikli kurbanları olduğu yönünde bir haber hiç duymamıştım. Çocukların olduğu yerlere, hastanelerin olduğu yerlere orada terörist olduğu bahanesiyle bomba yağdırıyorlar." ifadesini kullandı.

05:06 İsrail askerleri, Batı Şeria'nın el-Halil kentinin doğusundaki Beyt Aynun yakınlarında bir Filistinliye ateş açarak ölümüne neden oldu.

03:19 Mısır, Gazze Şeridi'ne açılan Refah Sınır Kapısı'nın kapanmadığını ancak İsrail'in yardımların girişine engel olduğunu duyurdu.

03:08 Anglikan Kilisesi Lideri Justin Welby, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında çok sayıda sivilin öldürülmesi ve sivil altyapıya verilen büyük zararın "ahlaki olarak haklı gösterilemeyeceğini" belirterek, ateşkes çağrısının, "ahlaki bir çığlık" olduğunu bildirdi.

02:26 Gazze Şeridi'nden tahliye edilen 32 Brezilya vatandaşı ve onların Filistinli akrabalarının Brezilya'ya getirtildiği bildirildi.

02:15 İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail'in kendisini savunurken "uluslararası hukuk çerçevesinde" hareket etmesi konusunda net olduklarını belirterek, "Hastaneler dahil masum sivilleri korumak için tüm tedbirleri almalı, Batı Şeria'da aşırılık yanlısı şiddeti durdurmalı ve Gazze'ye daha fazla yardım girmesine izin vermelidir." dedi.

01:43 Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa ve Türkiye'nin Gazze'deki çatışmaların tırmanmaması noktasında ortak çıkara sahip olduğunu söyledi.

01:36 Hamas Hareketi'nin askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail saldırısında ölen İsrailli esir kadın askerin videosunu yayımladı.

01:25 ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail'in abluka altındaki Gazze'de bulunan hastanelere saldırılarına ilişkin "Hastaların ve hastanelerin korunduğunu görmek istiyoruz." dedi.

01:20 Gazze Şeridi'nde İsrail tarafından iletişim ve internetin kesilmesinin acil servis ve sivil savunma ekipleriyle iletişime geçilememesinin idam hükmü anlamına geldiği belirtildi.

00:31 ABD'de 30'dan fazla sivil toplum kuruluşu (STK), Savunma Bakanı Lloyd Austin'e mektup göndererek, Gazze'deki acıları engellemek için İsrail'e topçu mühimmatı sağlanmasından vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

00:24 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in, esir takası konusunu ertelediğini belirtti.

00:12 ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'deki hastanelerin korunması gerektiğini belirterek, İsrail'den "daha az müdahale etmesi" beklentisini dile getirdi.

- İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 44'ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 363'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugaylarının elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 240'ı aştı, bu kişilerin en az 4 bin 630'unu çocuklar ve 3 bin 130'unu kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 188 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldü.