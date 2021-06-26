Mısır ile Güney Sudan arasında Nil protokolü

AA 26 Haziran 2021 Cumartesi 21:03 - Güncelleme: 26 Haziran 2021 Cumartesi 21:03

KAHİRE (AA) - Mısır, Güney Sudan ile Nil Nehri'nin bir kolu üzerinde çeşitli amaçlarda kullanılabilecek baraj inşasının araştırılması için işbirliği protokolü imzaladı.

Mısır Sulama Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Güney Sudan Sulama Bakanlığı ile baraj inşası için "fizibilite çalışması hazırlık projesini" içeren teknik işbirliği protokolünün imzalandığı belirtildi.

Söz konusu barajın, Güney Sudan'da Nil Nehrinin ana batı kolu olan Gazal Denizi havzasındaki Jur Nehri'nin bir kolu üzerinde inşasının planlandığı ifade edildi.

Güney Sudan'ın Wau eyaletinde yer aldığı için bu isimle anılacak barajın, elektrik üretimi, bölgeye içme suyu temini ve tarım alanlarının sulanması gibi amaçlarla kullanılmasının planlandığı aktarıldı.

Mısır'ın proje için gerekli teknik ve ekonomik ön araştırmaları yaptığı ve Güney Sudan tarafına teslim ettiği belirtildi.