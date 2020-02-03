İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9848
  • EURO
    6,6317
  • ALTIN
    304.875
  • BIST100
    119212
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Mısır ile İsrail arasındaki doğal gaz boru hattına saldırı
Dünya

Mısır ile İsrail arasındaki doğal gaz boru hattına saldırı

Mısır ile İsrail arasındaki doğal gaz boru hattının kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradığı belirtildi.

IHA03.02.2020  10:07 - Güncelleme: 03.02.2020  10:17

İsrail ve Mısır arasındaki doğal gaz boru hattının gece saatlerinde kimliği belirsiz şahıslar tarafından patlayıcılarla saldırıya uğradığı bildirildi. Sina yarımadasının kuzeyinde bulunan Bir El Abd bölgesindeki boru hattına yapılan saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, saldırı nedeniyle gaz tedarikinin etkilenmediğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Steinitz, “Şu anda, doğal gaz İsrail’den Mısır’a gidiyor. İlgili tüm taraflarla koordinasyon içinde bakanlık tarafından incelemeler devam ediyor" dedi.

Deprem sırasında ortaya çıkan ışığa ilişkin değerlendirme

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

O ülkeyi dağıtıp 5 yeni ülkeye bölecekler
O ülkeyi dağıtıp 5 yeni ülkeye bölecekler

O ülkeyi dağıtıp 5 yeni ülkeye bölecekler

Ortadoğu'nun çıbanbaşı ülkesinden ihanet itirafı: Skandal paylaşım
Ortadoğu'nun çıbanbaşı ülkesinden ihanet itirafı: Skandal paylaşım

Ortadoğu'nun çıbanbaşı ülkesinden ihanet itirafı: Skandal paylaşım

Rejim çizgiyi aştı: İdlib'de 4 askerimiz şehit oldu, anında karşılık verildi
Rejim çizgiyi aştı: İdlib'de 4 askerimiz şehit oldu, anında karşılık verildi

Rejim çizgiyi aştı: İdlib'de 4 askerimiz şehit oldu, anında karşılık verildi

Dikkat! Meteoroloji uyardı: İstanbul'a kar geliyor
Dikkat! Meteoroloji uyardı: İstanbul'a kar geliyor

Dikkat! Meteoroloji uyardı: İstanbul'a kar geliyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.