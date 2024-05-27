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Dünya

Mısır ile İsrail askerleri arasında Refah Sınır Kapısında çatışma çıktı!

İsrail ile Mısır askerleri arasında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı yakında çatışma yaşandığı bildirildi.

AA27 Mayıs 2024 Pazartesi 15:54 - Güncelleme:
Mısır ile İsrail askerleri arasında Refah Sınır Kapısında çatışma çıktı!
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nda Mısır askerleri ile İsrail askerleri arasında çatışma yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, olayın soruşturulduğu ve Mısır tarafıyla diyalogun devam ettiği vurgulandı.

Öte yandan İsrail basını, çatışmada bir Mısır askerinin öldüğünü ileri sürdü.

Olaya ilişkin Mısır makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

MISIR ORDUSU'NDAN AÇIKLAMA

Mısır Ordusu, Refah'ta sınır bölgesinde açılan ateş sonucu bölgedeki güvenlik personelinden bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Mısır Askeri Sözcüsü Garib Abdulhafız, X resmi hesabından Refah Sınır Kapısı yakınlarında sabah çıkan çatışmaya ilişkin açıklama yaptı.

Abdulhafız, Refah sınır hattında bölgenin güvenliğinden sorumlu bir güvenlik personelinin açılan ateş sonucu yaşamını yitirdiğini belirtti.

Olaya ilişkin açıklamada, Abdulhafız, Mısır Silahlı Kuvvetleri'nin yetkili makamlar üzerinden soruşturmayı yürüttüğünü vurguladı.

İsrail ordusundan daha önce yapılan yazılı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nda Mısır askerleri ile İsrail askerleri arasında çatışma yaşandığı bildirilmişti.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

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