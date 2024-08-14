Mısır ile Somali arasında ilişkiler gelişiyor! Askeri işbirliği protokolü imzalandı

Müzakere oturumunda Sisi, ülkesinin Somali'nin birliği ve egemenliğini destekleyici ve içişlerine müdahaleyi reddedici pozisyonda olduğunu söyledi.

Somali Devlet Başkanı Mahmud, gelecek dönemde Mısır ile siyasi, güvenlik, ekonomik bağların daha fazla güçlenmesi konusunda istekli olduklarını vurguladı.

İki liderin, askeri işbirliği protokolü imzalanmasının yanı sıra, Kahire ile Mogadişu arasında karşılıklı direkt uçuşların başlaması ve Somali'nin başkenti Mogadişu'da Mısır Büyükelçiliği'nin yeni yerinin açılışı gibi ikili işbirliğini derinleştiren karşılıklı adımların atılmasından memnuniyet duyduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca iki liderin gelecek dönemde Afrika Boynuzu bölgesinde istikrar ve güvenliğin yerleşmesi yönünde çalışmayı sürdürmek ve karşılıklı koordine ve istişareleri yoğunlaştırmak konusunda mutabık oldukları ifade edildi.

Somali Devlet Başkanı Mahmud, dün Mısır ve Somali arasında güvenlik, savunma işbirliği ve iki ülke arasındaki tarihi bağların güçlendirilmesi hedefli görüşmeler yapmak üzere Kahire'ye gelmişti.