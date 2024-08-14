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Dünya

Mısır ile Somali arasında ilişkiler gelişiyor! Askeri işbirliği protokolü imzalandı

Mısır Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasına göre, başkent Kahire'deki İttihadiye Sarayı'nda düzenlenen imza törenine Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ülkeyi ziyaret eden Somali Devlet Başkanı Hasan Şeyh Mahmud katıldı.

AA14 Ağustos 2024 Çarşamba 17:31 - Güncelleme:
Mısır ile Somali arasında ilişkiler gelişiyor! Askeri işbirliği protokolü imzalandı
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Müzakere oturumunda Sisi, ülkesinin Somali'nin birliği ve egemenliğini destekleyici ve içişlerine müdahaleyi reddedici pozisyonda olduğunu söyledi.

Somali Devlet Başkanı Mahmud, gelecek dönemde Mısır ile siyasi, güvenlik, ekonomik bağların daha fazla güçlenmesi konusunda istekli olduklarını vurguladı.

ASKERİ İŞBİRLİĞİ

İki liderin, askeri işbirliği protokolü imzalanmasının yanı sıra, Kahire ile Mogadişu arasında karşılıklı direkt uçuşların başlaması ve Somali'nin başkenti Mogadişu'da Mısır Büyükelçiliği'nin yeni yerinin açılışı gibi ikili işbirliğini derinleştiren karşılıklı adımların atılmasından memnuniyet duyduğu belirtildi.

AFRİKA BOYNUZU'NDA GÜVENLİK VE İSTİKRAR

Açıklamada ayrıca iki liderin gelecek dönemde Afrika Boynuzu bölgesinde istikrar ve güvenliğin yerleşmesi yönünde çalışmayı sürdürmek ve karşılıklı koordine ve istişareleri yoğunlaştırmak konusunda mutabık oldukları ifade edildi.

Somali Devlet Başkanı Mahmud, dün Mısır ve Somali arasında güvenlik, savunma işbirliği ve iki ülke arasındaki tarihi bağların güçlendirilmesi hedefli görüşmeler yapmak üzere Kahire'ye gelmişti.

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