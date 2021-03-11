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Dünya

Mısır ile Sudan arasında Hedasi Barajı görüşmeleri

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Sudan Başbakanı Hamduk Hedasi Barajı anlaşmazlığını görüştü.

AA11 Mart 2021 Perşembe 19:24 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 19:24
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'u İttihadiye Sarayı'nda kabul etti ve iki lider, Hedasi Barajı meselesini değerlendirdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi ve Hedasi Barajı konusundaki son durumun değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Sisi ve Hamduk'un Hedasi Barajı'nın kullanım şartları konusunda kapsamlı ve yapıcı yasal bir anlaşmaya varmak amacıyla bölge ülkelerinin daha sık görüşmesi noktasında fikir birliğine vardığı aktarıldı.

Tarafların, Nil sularının kullanımı sorununun adil şekilde çözülmesi için dört arabulucu ülke önderliğinde bölge ülkelerinin toplanmasını ön gören planın hayata geçirilmesi için mutabık kaldığı bildirildi.

Öte yandan görüşmede, Afrika kıtasının bölgesel meselelerinin ve Sudan-Etiyopya sınırında yaşanan gerginliğin son gelişmelerinin de ele alındığı belirtildi.

Hamduk'un Kahire ziyareti, Sisi'nin 6 Mart'ta Sudan'a düzenlediği resmi ziyaretin akabinde gerçekleşti.

8 Mart'ta Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el- Mehdi, "Etiyopya, barajın tek taraflı doldurulmasında ısrar ederse, Kahire ile başka seçeneklerimiz var." demişti.

Mısır ve Sudan su paylarının azalacağı ve güvenlik endişesi nedeniyle barajın dolumu ve işletilmesiyle ilgili üçlü anlaşmada ısrar ediyor.

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