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Dünya

Mısır ile Suudi Arabistan arasında iki ticaret anlaşması imzalandı

Mısır ile Suudi Arabistan arasında ekonomik ortaklık ve karşılıklı ticareti geliştirmek için iki ticaret anlaşması yapıldı.

AA4 Haziran 2023 Pazar 15:30 - Güncelleme:
Mısır ile Suudi Arabistan arasında iki ticaret anlaşması imzalandı
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Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bender el-Harif, resmi temasları kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'ye ziyaret gerçekleştirdi.

Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmed Semir, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Harif'le bir araya gelerek, ticaret, sanayi ve yatırım alanlarında işbirliğini ele aldı.

Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Semir'in, "Mısır ve Suudi Arabistan, her iki ülkenin de çıkarlarına hizmet edecek ekonomik işbirliğine doğru yol alan stratejik ikili ilişkilere sahiptir." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistanlı Bakan Harif de gıda ve ilaç güvenliğinin sağlanmasıyla işbirliğinin sürdürülmesi için her iki ülkeye de ortak sorumluluk düştüğünü kaydetti.

Açıklamada ayrıca Harif'in Mısır temasları kapsamında, iki ülke arasında ekonomik ortaklık ve karşılıklı ticareti geliştirmek için iki ticaret anlaşması imzalandığı kaydedildi.

Buna göre ilk anlaşma, Suudi Arabistan Yatırım Bankası aracılığıyla ihracat finansmanı sağlanması ve iki ülke arasındaki ticari işbirliğinin geliştirilmesi için Suudi Arabistan İhracat Geliştirme Kurumu ve Mısırlı muadili arasında yapılırken, diğer anlaşma Suudi Arabistan Endüstriyel Kalkınma Fonu (SIDF) ve Mısırlı özel bir şirket arasında imzalandı.

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