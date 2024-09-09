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Dünya

Mısır: İsrail yalanlar yayıyor

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesin olmaması için asılsız iddialarla dikkatleri dağıtmaya çalıştığını söyledi.

AA9 Eylül 2024 Pazartesi 17:51 - Güncelleme:
Mısır: İsrail yalanlar yayıyor
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Abdulati, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile görüşmesinin ardından başkent Kahire'de düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.

Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası için her anlaşma fırsatı doğduğunda daha fazla gerilime yol açan "kışkırtıcı politikalarla karşı karşıya" kaldıklarına dikkati çeken Abdulati, "İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması sağlanmaması için yalanlar yayarak karşı dikkatleri dağıtıyor. Gazze Şeridi'ndeki sınırda bulunan tünellerin yıkımı ve güvenlik hattı için dev meblağlar harcadık." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi ile Mısır arasında bulunan Philadelphi Koridoru'nda kalma konusundaki ısrarına gerekçe olarak, Hamas Hareketi'nin silahlanmasının Mısır sınırı üzerinden gerçekleştiği imasında bulunmuştu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı açıklama yaparak, İsrailli yetkililerin Philadelphi Koridoru'na ilişkin tüm iddialarını reddettiklerini belirtmişti.

Gazze'ye saldırıların durması halinde aşırı sağcı koalisyon ortaklarının hükümeti devirme tehditleri karşısında Netanyahu, İsrail'de ve uluslararası arenada ateşkes anlaşmasını sabote etmekle suçlanıyor.

Netanyahu'nun anlaşma taslağına eklediği maddelerin ve özellikle Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarının, müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor.

  • Mısır Dışişleri Bakanı
  • Bedr Abdulati
  • Gazze Şeridi

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