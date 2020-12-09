İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Aralık 2020 Çarşamba / 24 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8047
  • EURO
    9,4472
  • ALTIN
    461.611
  • BIST100
    1351.78
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Mısır istihbaratından bir heyet, İsrail ile ateşkes, Filistin uzlaşısını ele almak için Gazze'ye geldi
Dünya

Mısır istihbaratından bir heyet, İsrail ile ateşkes, Filistin uzlaşısını ele almak için Gazze'ye geldi

Mısır'ın istihbarat teşkilatından bir heyet, Hamas yetkilileriyle görüşmek üzere Gazze Şeridi'ne geldi.

AA09 Aralık 2020 Çarşamba 16:49 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 16:50
ABONE OL

Filistinli bir kaynaktan alınan bilgiye göre, Beyt Hanun (Erez) sınır kapısından Gazze'ye gelen heyet, İsrail ile ateşkes, Filistin uzlaşısı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konularını görüşecek.

Ziyaretin birkaç saat süreceğini belirten kaynak, konuya ilişkin daha fazla detay paylaşmadı.

Gazze halkının İsrail ablukası sebebiyle insani krize dönüşen yaşamı, Kovid-19 salgını ile daha da kötüleşti.

Mısır, İsrail ile Gazze'deki Filistinli gruplar arasındaki ateşkes konusunun yanı sıra, Filistin uzlaşısında Fetih ile Hamas arasındaki görüşmeler konusunda da rol oynuyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.