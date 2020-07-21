21 Temmuz 2020 Salı 08:18 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 08:18

Mısır Parlamentosu Temsilciler Meclisi Libya'ya asker gönderme tezkeresini kabul etti.

Mısır'ın almış olduğu karar Ankara tarafından dikkatle izlenirken, Mısır'ın Libya toprakları içerisindeki tüm hareketleri bundan böyle Türkiye tarafından daha yakın takibe alınacak.

Geçtiğimiz hafta Bingazi ve Tobruk bölgesinden 14 kabile lideri Mısır'ın darbeci lideri Sisi ile bir araya gelerek Mısır'ın Libya'ya asker göndermesi konusunda talepte bulunmuştu. Bu talep üzerine Sisi harekete geçeceklerini ifade etmişti. Bunun üzerine Mısır Savunma Bakanlığı ve Sisi'nin danışmanları Temsilciler Meclisi'ne asker gönderilmesi hususunda bir tezkere göndermişti. Tezkere oy çokluğuyla kabul edildi.

ANKARA KARARI NASIL KARŞILIYOR?

Mısır'ın bu hamlesinin bölgedeki tansiyonu yükseltmesi bekleniyor.

Ankara'daki güvenlik kaynakları, Mısır'ın Libya sınırına yakın 2 noktada yaklaşık 2 ay önce asker konuşlandırdığını belirtiyor. Diğer bir ifadeyle Türkiye'nin Libya'ya askeri danışmanlar göndermesinin hemen sonrasında Mısır'ın da bölgede askeri hareketlilik içerisinde olduğu ifade ediliyor.

Mısır'ın kendi başına bölgede hareket edemeyeceğine vurgu yapan Libyalı diplomatik kaynaklar ise Fransa, BAE, Suudi Arabistan ve Rusya'nın Mısır'ı askeri olarak ülkeye çekmeye çalıştığını belirtiyor.

Mısır, BAE, Suudi Arabistan ve Fransa'nın aynı saf içerisinde ortak hareket ettiğine vurgu yapan Türk yetkililer ise Libya'nın toprak bütünlüğünü savunan Türkiye'nin aynı kararlı duruşu devam ettireceğinin altını çiziyor.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, Türk kaynaklar, Libya toprakları içerisinde her kimden olursa olsun Türk askeri birliklerine bir saldırı olması durumunda karşılık verme kararlılığı içerisinde olduklarını belirtiyorlar. Bu kapsamda Mısır'ın Libya'ya asker sokmaya çalışması durumunda Türkiye de Libya'daki askeri, teknik kapasitesini ve asker sayısını artırmayı planlıyor.

SİRTE VE CUFRA'DA HAREKETLİLİK HIZ KAZANACAK

Diğer taraftan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı askeri gruplar ve Türk askeri danışmanlar eşliğinde yapılması planlanan Sirte ve Cufra'ya yönelik askeri operasyon için de, askeri tahkimatın yüzde 80'inin tamamlandığı ifade ediliyor.

Bayramdan sonra, Ağustos ayının ilk yarısında operasyonel hareketliliğin hız kazanması bekleniyor. Diğer bir ifadeyle Türkiye, Mısır'ın aldığı karara rağmen Libya'nın toprak bütünlüğündeki kararlılığını devam ettirecek.

Sirte ve Cufra'ya yönelik operasyonel sürece yönelik askeri tahkimat devam ederken, Türk askeri yetkililer Sirte ve Cufra'ya yönelik operasyonun eşzamanlı mı yoksa kademeli olması gerektiği konusunu değerlendirdikleri bildiriliyor.

Türkiye'nin içinde bulunduğumuz hafta boyunca İtalya, Almanya, ABD, Katar ve Akdeniz havzasındaki ülkelerin bir kısmıyla diplomatik görüşmeleri sürdüreceği belirtiliyor.