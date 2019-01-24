13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2837
  • 6,0068
  • 217.23
  • 100.749
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Mısır, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan 12 adet daha savaş uçağı isteyecek

Mısır, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ziyareti sırasında 12 adet ek Rafale savaş uçağı sipariş edecek.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu hafta sonu Mısır’a resmi ziyarette bulunacak. Bu ziyaret esnasında Mısır, Fransız Dassault firmasının ürettiği Rafale savaş uçağından 12 adet daha sipariş etmeyi planlıyor.
 
Şubat 2015'te Fransa, Mısır'a 5,2 milyar avro (5,9 milyar ABD doları) karşılığında 24 adet Rafale savaş uçağı teslim etmeyi kabul etmişti. Mısır bu 24 adede ek olarak 12 adet daha sipariş etmeyi planlıyor.
 
Mısır, Nisan 2017'de yalnızca Mısırlı pilotlar tarafından uçulan üç Rafale savaş uçağından oluşan ilk partiyi teslim aldı. Temmuz 2017'de iki Rafale EM avcı uçağının teslimini aldı.
 
Haziran 2016'da Mısır, ilk sözleşmede bir seçenek olarak gösterilen 12 ek Rafale'yi satın almak için Dassault ile müzakerelere başladı. Mısırlı bir heyet, müzakereleri ilerletmek için Kasım 2017’de Fransa’yı ziyaret etti. Müzakereler 2018'de de devam etti. Son aşamaya gelinen anlaşmanın Macron'un Mısır'ı ziyaretinde kesinliğe kavuşması ve imzaların atılması bekleniyor.

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Usta dalgıçlar bir arada...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türk-Kürt ayrımı yapanlara Türkeş'in sözleriyle seslendi

Türk-Kürt ayrımı yapanlara Türkeş'in sözleriyle seslendi

Münbiç'i işgal eden terör örgütünün çirkin yüzünü anlattı

Münbiç'i işgal eden terör örgütünün çirkin yüzünü anlattı

Avrupa yakasının ilk sürücüsüz metrosuna araç indirildi

Avrupa yakasının ilk sürücüsüz metrosuna araç indirildi

Dev iş birliği resmen duyuruldu

Dev iş birliği resmen duyuruldu

Venezuela-ABD geriliminin perde arkası

Venezuela-ABD geriliminin perde arkası

Şaşırtan destek: Oyumu Binali Yıldırım'a vereceğim

Şaşırtan destek: Oyumu Binali Yıldırım'a vereceğim

“Emperyalizmin gözü döndü, dikkatli olmalı…”

“Emperyalizmin gözü döndü, dikkatli olmalı…”

Bir 'süper güç' daha 'Maduro' dedi

Bir 'süper güç' daha 'Maduro' dedi
 

POPÜLER HABERLER

Yalvaç Ural: Amacımız yabancılaşmaya ´dur´ demek

Yalvaç Ural: Amacımız yabancılaşmaya ´dur´ demek

Öğrenciler şans eseri sarkıt ve dikitler bulunan mağara buldu

Öğrenciler şans eseri sarkıt ve dikitler bulunan mağara buldu

Ev yapımı ölüm makineleri

Ev yapımı ölüm makineleri

Kar dağ keçilerinin yaşamını da olumsuz etkiliyor

Kar dağ keçilerinin yaşamını da olumsuz etkiliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA