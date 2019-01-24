Mısır, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan 12 adet daha savaş uçağı isteyecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu hafta sonu Mısır’a resmi ziyarette bulunacak. Bu ziyaret esnasında Mısır, Fransız Dassault firmasının ürettiği Rafale savaş uçağından 12 adet daha sipariş etmeyi planlıyor.

Şubat 2015'te Fransa, Mısır'a 5,2 milyar avro (5,9 milyar ABD doları) karşılığında 24 adet Rafale savaş uçağı teslim etmeyi kabul etmişti. Mısır bu 24 adede ek olarak 12 adet daha sipariş etmeyi planlıyor.

Mısır, Nisan 2017'de yalnızca Mısırlı pilotlar tarafından uçulan üç Rafale savaş uçağından oluşan ilk partiyi teslim aldı. Temmuz 2017'de iki Rafale EM avcı uçağının teslimini aldı.

Haziran 2016'da Mısır, ilk sözleşmede bir seçenek olarak gösterilen 12 ek Rafale'yi satın almak için Dassault ile müzakerelere başladı. Mısırlı bir heyet, müzakereleri ilerletmek için Kasım 2017’de Fransa’yı ziyaret etti. Müzakereler 2018'de de devam etti. Son aşamaya gelinen anlaşmanın Macron'un Mısır'ı ziyaretinde kesinliğe kavuşması ve imzaların atılması bekleniyor.