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Dünya

Mısır ordusundan bir general daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir tuğgeneralin yaşamını yitirdiği belirtildi.

AA23 Mart 2020 Pazartesi 16:08 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 16:12
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Mısır basınında yer alan haberlere göre, salgını kontrol çalışmaları sırasında Kovid-19'a yakalanan Tuğgeneral Şafi Abdülhalim Davud hayatını kaybetti.

Mısır'da dün de Tümgeneral Halid Şaltut'un koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

- Fitch'den Mısır ekonomisine uyarı

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Kovid-19 salgınının Mısır ekonomisine olumsuz etkilerine dikkati çekti.

Fitch'in açıklamasında, turizm sektörünün yanı sıra ülkede ihracatın da sekteye uğrayabileceği uyarısı yapılırken, "Ülkenin kriz öncesine dönmek için zamana ihtiyacı var." ifadelerine yer verildi.

Mısır'da Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 14 kişi hayatını kaybetmiş, toplam vaka sayısı ise 327 olarak açıklanmıştı.

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