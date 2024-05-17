ABD'deki North Carolina Üniversitesi yer ve okyanus bilimleri profesörü Eman Ghoneim liderliğindeki bir ekip, Mısır'daki piramitlerin Nil Nehri'nin artık terk edilmiş bir kolu boyunca inşa edildiğini keşfetti. Ghoneim dün yayınlanan araştırmayla ilgili olarak, "Eski Mısır'la ilgilenen araştırmacılar olarak Mısırlıların piramitler ve vadi tapınakları gibi muazzam anıtlarını inşa etmek için bir su yolu kullanmış olduklarının farkındayız, ancak hiç kimse bu yapıların konumu, şekli, boyutu veya yakınlığından emin değildi. Bu mega su yolu gerçek piramitlerin bulunduğu yere gidiyor, araştırmamız, Nil'in ana antik kollarından birinin bu kadar büyük ölçekte ilk haritasını sunuyor ve onu Mısır'ın en büyük piramit alanlarıyla ilişkilendiriyor" dedi.

"NEHRİN İNŞAAT MALZEMELERİNİN TAŞINMASI İÇİN KULLANILDIĞINA DAİR BİR KANIT OLABİLİR"

Ekip, eski nehir kolunun yerini doğrulamak için uydu görüntüleri, jeofizik araştırmalar ve tortu örnekleri üzerinde incelemelerde bulunduklarını ifade etti. Ghoneim, keşfe Arapça piramit anlamına gelen 'Ahramat' adını verdiklerini belirterek, "Keşif, bu piramit tarlalarının neden eski Mısır'ın başkenti Memphis yakınındaki bu çöl şeridi boyunca yoğunlaştığını açıklayabilir, çünkü inşa edildikleri sırada nehir kolu aracılığıyla bunlara kolayca erişilebilirdi. Ek olarak, piramitlerin çoğunun, Ahramat kolunun önerilen nehir kıyılarında sona eren geçitlere sahip olduğunu bulduk. Bunun, nehrin inşaat malzemelerinin taşınması için kullanıldığına dair bir kanıt olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ekip ayrıca, Ahramat kolu olarak adlandırılan nehir kolunun yaklaşık 64 km uzunluğunda ve 200-700 metre genişliğinde olduğunu ifade etti.