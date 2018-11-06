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Mısır piramitlerinin sırrını çözebilecek kalıntılara ulaşıldı

Mısır'da antik taş ocağı Hatnub'daki arkeolojik incelemeler sırasında piramitlerin nasıl inşa edildiğini aydınlatabilecek bir rampa sisteminin kalıntıları bulundu.

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Büyük Giza Piramidi'nin yapıldığı döneme ait olduğu düşünülen sistemin, dev mermer blokları dik bir rampadan taşımak için kullanılmış olabileceği belirtiliyor.
 
İngiliz ve Fransız arkeologların bu keşfi, piramitlerin düşünülenden çok daha hızlı yapılmış olabileceğine işaret ediyor.
 
Makara düzeneği
Sistem çok sayıda direk çukuru bulunan ve iki yanında merdivenler olan merkezi bir rampadan oluşuyor. Arkeologlara göre bu sistemin varlığı, taş bloklarının sürüklenerek değil, bir makara düzeneğiyle yukarıdan çekilerek taşınmış olabileceğini gösteriyor.
 
Projenin yöneticilerinden Liverpool Üniversitesi Mısıroloji öğretim üyesi Dr. Roland Enmarch, Guardian gazetesine "Keşfettiğimiz sistem, aynı anda çok sayıda kişinin kuvvet uygulamasına izin veriyor. Bu da blokları daha hızlı taşıyabilmeniz anlamına geliyor" dedi.
 
Eylül'de taş ocağında yazılar incelenirken tesadüfen keşfedilen sistemle ilgili bulguların gelecekte bir bilim dergisinde yayımlanacağı belirtiliyor.
 
(BBC Türkçe)

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