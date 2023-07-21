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Dünya

Mısır: Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesi kararından memnun değiliz.

Mısır Tedarik ve İç Ticaret Bakanı Ali Musaylihi, Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilme kararından memnun olmadıklarını söyledi.

AA21 Temmuz 2023 Cuma 15:50 - Güncelleme:
Mısır: Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesi kararından memnun değiliz.
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ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg'e konuşan Mısırlı Bakan Musaylihi, Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasını sonlandırma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesi kararından memnun değiliz."" ifadelerini kullanan Musaylihi, Moskova yönetimini aldığı kararı yeniden gözden geçirmeye çağırdı.

Rusya'nın, Birleşmiş Milletler'in de (BM) desteklediği Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı sonlandırma kararını eleştiren Musaylihi, ülkesinin Ukrayna'dan tahıl ithal etmeye devam edeceğini belirtti.

Musaylihi, Mısır'ın dünya genelinde en çok tahıl ithal eden ülke olduğunu, Ukrayna tahılının da Avrupa üzerinden ithal edilmesinin planlandığını aktardı.

Mısırlı Bakan ayrıca, ülkesi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında tahıl alımı için 400 milyon dolarlık finansman görüşmelerinin sürdüğünü sözlerine ekledi.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 17 Temmuz'da Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadelerini kullanmıştı.

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