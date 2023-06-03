Mısır sınırında iki İsrail askeri öldürüldü

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah, Paran Bölge Tümeni bölgesinde güvenlik olayı yaşandı. Sınırın yakınında açılan ateş sonucu biri erkek biri kadın 2 İsrail askeri öldürüldü." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Mısır sınırından İsrail topraklarına girerek ateş açan saldırganla İsrail askerleri arasında çatışma çıktığı ve saldırganın öldürüldüğü kaydedildi.

Sınırda yaşanan olayın meydana geliş koşullarının araştırıldığı ve bölgede arama tarama çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, hayatını kaybeden 2 askerin ailelerine başsağlığı dilendi.

Öte yandan İsrail Ordu Radyosu, iki İsrail askerinin öldürüldüğü olayın, kaçakçı gruplarla yaşanan çatışma neticesinde meydana geldiğini aktardı.

Bu sabah saatlerinde meydana gelen olaya ilişkin ordudan yapılan ilk açıklamada, söz konusu askerlerin açılan ateş sonucu yaralandığı bilgisi paylaşılmıştı. Yaralı askerler ülkenin güneyindeki Birüssebi kentinde tedavi altına alınmıştı.