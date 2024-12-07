Mısır, Suriye'deki vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısında bulundu

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'de bulunan Mısır vatandaşlarına azami dikkatli olmaları ve tedbirli olmaları, gerginlik yaşanan bölgelerden uzak durmaları ve yetkili Suriye makamlarının talimatlarına uymaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, öncelikle Mısır vatandaşlarından Suriye'ye gitmemeleri ancak orada bulunanların ise dikkatli olmaları istendi.

Suriye'de yaşanan gelişmeler ve bazı bölgelerdeki çatışmalardan dolayı bu uyarının yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, Suriye'deki Mısır vatandaşlarının durumlarını takip etmek üzere 24 saat boyunca çalışan bir kriz masası oluşturulduğu belirtildi.

- ⁠SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı.

Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı.

Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

